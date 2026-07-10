Fipav Cup 2026 a Reggio Calabria. L’Italia campione del mondo al PalaCalafiore
Presentato a Palazzo San Giorgio il torneo internazionale di volley maschile
10 Luglio 2026 - 14:40 | Redazione
Il grande volley internazionale torna protagonista a Reggio Calabria. Nella mattinata di oggi il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della “Fipav Cup 2026 – Men Elite”. Il torneo porterà al PalaCalafiore la Nazionale italiana maschile di pallavolo, allenata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e campione del mondo in carica.
Italia-Germania il 26 agosto al PalaCalafiore
L’appuntamento più atteso è fissato per mercoledì 26 agosto, quando gli azzurri affronteranno la Germania davanti al pubblico reggino. Il programma proseguirà il giorno successivo, giovedì 27 agosto, con la sfida internazionale tra Germania e Cuba. Due giornate dedicate alla pallavolo di alto livello, con tre nazionali di prestigio pronte a confrontarsi sul parquet del palazzetto di Pentimele.
La manifestazione rappresenta un nuovo appuntamento sportivo di rilievo per la città, che avrà l’opportunità di accogliere atleti e staff tecnici provenienti da diverse parti del mondo.
La presentazione a Palazzo San Giorgio
Alla conferenza stampa hanno partecipato Giuseppe De Biasi, consigliere comunale delegato dal sindaco Francesco Cannizzaro a rappresentare l’Amministrazione comunale durante le fasi preparatorie dell’evento, Domenico Panuccio, presidente del Comitato territoriale Fipav di Reggio Calabria, Billy Gurnari, vicepresidente della Fipav Calabria e il delegato del Coni Fabio Colella.
La Fipav Cup 2026 si prepara così a richiamare al PalaCalafiore tifosi e appassionati, con la Nazionale italiana pronta a tornare in campo a Reggio Calabria per una sfida internazionale di grande richiamo.
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