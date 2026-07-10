Ufficiale: il presidente Antonini ha comunicato dove il Trapani giocherà le gare casalinghe

Ad annunciarlo è stato il presidente del club granata, Valerio Antonini, attraverso un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social. Il Trapani giocherà le partite casalinghe della stagione 2026-2027 allo Stadio Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo.

Secondo quanto comunicato dal patron, la società ha ricevuto il nulla osta del Comune di Palermo per utilizzare l’impianto durante il prossimo campionato. La squadra lascerà quindi lo stadio Provinciale di Trapani e disputerà le proprie gare interne a circa cento chilometri di distanza dalla città. La decisione riguarda il campionato di Serie D, al quale il club risulta iscritto, ma potrebbe essere confermata anche in caso di riammissione in Serie C.

Il Trapani attende la decisione sulla Serie C

Antonini, nel suo lungo e duro comunicato, si è detto fiducioso anche rispetto alla possibilità di ottenere la riammissione tra i professionisti. Una risposta definitiva dovrebbe arrivare entro la fine di luglio. Nel frattempo, la società inizierà a programmare la nuova stagione considerando il Velodromo come sede delle partite casalinghe e punto di riferimento anche per la campagna abbonamenti.

“La società Fc Trapani 1905 ha ottenuto il nulla osta del Comune di Palermo“, ha scritto Antonini, ringraziando la Giunta del capoluogo siciliano per la disponibilità mostrata.

Il presidente ha parlato di una scelta capace di superare la storica rivalità tra Palermo e Trapani. Allo stesso tempo, ha rivolto un nuovo e durissimo attacco alle istituzioni della provincia trapanese. Dopo le ipotesi Marsala, Capaci, nel suo ultimo intervento aveva parlato di Castellammare del Golfo, adesso, invece, la scelta del Trapani è definitiva e individuata in Palermo come la propria nuova casa.