Crisi carburante, attraversare lo Stretto costa di più: nuovo rincaro Caronte & Tourist

Dal 1° aprile attraversare lo Stretto con Caronte & Tourist pesa di più sul portafoglio. Per chi viaggia con auto al seguito sulla tratta Villa San Giovanni-Messina, il tariffario passeggeri in vigore ad aprile indica 43 euro per la sola andata e 46,80 euro per l’andata e ritorno in giornata.

Perché aumentano i biglietti Villa San Giovanni-Messina

Alla base dell’aumento c’è l’aggiornamento dell’addizionale carburante, voce che la compagnia applica ogni mese in base all’andamento del prezzo del petrolio. Sul sito ufficiale Caronte & Tourist, per il periodo 1°-30 aprile 2026, l’addizionale carburante per i veicoli leggeri è fissata in 2,20 euro a viaggio, a cui si aggiunge un’ulteriore quota di 0,50 euro a viaggio legata a ETS e FuelEU Maritime.

La stessa compagnia spiega che la variazione viene calcolata mensilmente sulla base dell’indice Platts Gasoil e applicata dal primo giorno del mese successivo. Un meccanismo che, mese dopo mese, incide direttamente sul costo finale del biglietto per chi attraversa lo Stretto con l’auto al seguito.

L’adeguamento di aprile e l’impatto su pendolari e lavoratori

L’adeguamento tariffario di aprile – di circa €1,60 a biglietto – segna dunque un nuovo aumento per chi utilizza regolarmente il collegamento tra Villa San Giovanni e Messina. Un dato che interessa da vicino pendolari, lavoratori e cittadini che ogni giorno si spostano tra le due sponde dello Stretto.

Oltre alla formula giornaliera da 46,80 euro, il listino aggiornato prevede anche 53 euro per l’andata e ritorno entro 3 giorni e 85,10 euro per l’andata e ritorno entro 90 giorni. Per la fascia notturna, invece, l’andata e ritorno entro 3 giorni scende a 47,40 euro.