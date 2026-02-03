Aumenti per il tpl in Calabria, Ranuccio deposita un’interrogazione: ‘Colpite le fasce più deboli’

“Dal 1° febbraio 2026 i biglietti del trasporto pubblico in Calabria subiranno un aumento del 20% nei centri urbani e fino al 30% sulle tratte extraurbane. Una scelta assunta dalla Regione mesi fa ma fatta partire solo dopo le elezioni”.

A dichiararlo è Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, che ha appena depositato un’interrogazione al Governo regionale per chiedere chiarimenti su una decisione definita “ingiusta e socialmente insostenibile”.

Le critiche alla gestione del Governo regionale

“Il governo regionale di centrodestra – prosegue Ranuccio – una volta riconfermato, ha trovato immediatamente le risorse per aumentare il numero degli assessori e reintrodurre i sottosegretari. Quando però si tratta di garantire un servizio pubblico essenziale come il trasporto, la soluzione è sempre la stessa: far pagare i cittadini”.

Secondo il Vicepresidente del Consiglio regionale, l’aumento tariffario è stato deciso senza alcuna gradualità, senza confronto con enti locali e associazioni degli utenti e senza prevedere tutele per studenti, pendolari e famiglie, colpendo in modo diretto le fasce più fragili della popolazione, già penalizzate da servizi spesso inadeguati.

L’interrogazione e la richiesta di trasparenza