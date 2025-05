Reggio, Casartigiani promuove la partecipazione degli artigiani all’Ausonia Fest

Casartigiani promuove l’Ausonia Fest, un evento musicale e culturale all’insegna dell’arte, della creatività e della valorizzazione territoriale.

Il festival, che si svolgerà nell’intera giornata del 21 giugno presso la Villa Comunale, uno spazio urbano in fase di riqualificazione nell’area Metropolitana, si propone come un’occasione unica per unire musica, arte, ricerca, collezionismo e identità locali, creando un contesto dinamico e attrattivo sia per il pubblico nazionale che internazionale.

Casartigiani, invita gli artigiani interessati a cogliere questa opportunità per esporre e valorizzare le proprie creazioni in un contesto originale, stimolante e in continua espansione. All’interno dell’area festival sarà infatti allestita una sezione dedicata agli artigiani, dove ogni partecipante potrà mostrare il proprio lavoro, raccontare la propria arte e attivare nuove sinergie. Gli spazi di visibilità sono garantiti attraverso diversi strumenti di comunicazione, calibrati in base al livello di partecipazione e all’identità del profilo artigiano.

I vantaggi per chi partecipa ad Ausonia Fest

Partecipare all’Ausonia Fest significa:

Promuovere la propria attività in un contesto culturale di alto profilo;

Entrare in contatto con un pubblico vasto e diversificato;

Stringere nuove collaborazioni in un’ottica di rete e sviluppo territoriale;

Dare valore al proprio lavoro artigianale in un evento che celebra la creatività in tutte le sue forme.

Come partecipare

Per aderire o ricevere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, vi invitiamo a contattare Casartigiani ai recapiti indicati di seguito: