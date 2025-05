Reggio, tutto pronto per il debutto di ‘Ausonia Fest’: 10 ore di musica in centro città

Immagina di arrivare alla Villa Comunale di Reggio Calabria nel giorno in cui la primavera cede il passo all’estate, l’aria è già carica di aspettativa: il sole sorge sullo Stretto, i primi DJ preparano l’attrezzatura, sul palco spuntano luci colorate. Non sarà una mattina qualunque: ma la prima edizione di Ausonia Fest.

Una festa che nasce per restituire vita a uno spazio storico della città, spesso inutilizzato. Qui, tra gli alberi secolari e i viali silenziosi, risuoneranno beat house in grado di far vibrare il Mediterraneo. Ogni traccia è un filo tra culture antiche e giovani energie.

Un modo per sentirsi parte di un racconto che unisce passato e futuro. Il nome “Ausonia”, non a caso, richiama il popolo che abitava queste coste. Oggi quelle stesse onde portano nuovi suoni, nuovi volti. Giovani da ogni angolo del mare si incontrano per unire storie e passioni.

Per dieci ore, dalle 10:30 alle 20:30, la musica sarà protagonista indiscussa di un nuovo format dedicato ai giovani e non solo. Spazi food e market offriranno sapori mediterranei. Ogni angolo diventerà un palco, con dj set e perfomance dal vivo.

Fino al 1° giugno il biglietto è in promozione: un prezzo ridotto per chi punta sul presente e sul domani di questa città.

Non perdere il battito di Ausonia Fest.