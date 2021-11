2 auto incendiate ad un consigliere: il mondo della politica si stringe a Siderno

Un atto vandalico ai danni di un consigliere comunale fa piombare Siderno nello sconforto. Due auto sono state incendiate dai ignoti proprio all'indomani del primo consiglio, avvenuto dopo ben 3 anni di commissariamento del Comune in provincia di Reggio Calabria.

Incendiate le auto del consigliere comunale Mimmo Catalano

Intorno alle 18 di ieri pomeriggio, nel centro storico di Siderno, ignoti hanno dato alle fiamme l'auto del consigliere comunale di minoranza Domenico Catalano ed anche quella del figlio, parcheggiata al lato opposto della strada.

Gli inquirenti, viste le circostanze, hanno escluso la casualità in favore della matrice dolosa del gesto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco.

L'intimidazione, forse non a caso, è arrivata quasi allo scoccare delle 24 ore dalla seduta del primo consiglio comunale indetto dall'elezione di Mariateresa Fragomeni, dopo 3 anni di Commissariamento del Comune in provincia di Reggio Calabria sciolto per "infiltrazioni mafiose".

La solidarietà del mondo della politica per Siderno

Il sindaco Fragomeni

"Esprimo solidarietà e vicinanza al consigliere Catalano ed ai suoi familiari. Il vile atto intimidatorio,

perpetrato ai suoi danni, non passerà in silenzio. Siderno tutta condanna gesti simili ed isolerà questi pochi vigliacchi. Sono certa che le forze dell'ordine faranno piena luce sul grave fatto accaduto. Mi sono subito attivata, presso gli organi competenti. Chi immagina di condizionare la vita civile, non avrà spazio, non gli daremo tregua. Siderno, unita, vincerà la battaglia per la libertà e la democrazia".

Francesco Cannizzaro

"In questi casi la miglior difesa è mantenere testa alta e schiena dritta. A rendere ancor più tristi gli atti di viltà ai danni di amministratori locali o di chi si impegna per la cosa pubblica è che spesso passano in silenzio, superate le prime ore di clamore. Non dovrà essere più così! È diventato troppo pesante accettare un fardello del genere.

Appare palese che ci sia del dolo negli incendi che hanno distrutto le automobili di Mimmo e di suo figlio, sebbene gli investigatori stiano ancora svolgendo gli accertamenti di rito. L'episodio ha tutta l'aria di avere una matrice intimidatoria e deve essere anche compito nostro, di Istituzioni e prima ancora di cittadini calabresi, non far sentire isolati coloro che subiscono atti simili, da cui non esiste difesa se non la schiena dritta e la testa alta.

Sono fiducioso che le Forze dell'Ordine troveranno presto i colpevoli. Nel frattempo giunga a Mimmo, persona perbene e amante della sua Siderno, tutta la vicinanza mia e del Coordinamento di Forza Italia. Lo conosco da diversi anni - conclude Cannizzaro - e spero che dopo questo vile atto subito, il suo impegno in politica e nel sociale per il riscatto della sua splendida cittadina non si plachi. Anzi, il mio sincero augurio è che l'Uomo ed il Consigliere trovino nuova linfa positiva dalla negatività di questo momento. Forza Mimmo!”.

Nicola Irto

​"Siderno non tornerà indietro e, dopo avere riconquistato la democrazia alla fine di un lungo commissariamento, non si farà di certo intimorire da qualcuno che pensa ancora di poter influenzare le Istituzioni con vili gesti intimidatori".

Così il consigliere regionale del Pd Nicola Irto dopo l’intimidazione subita da un consigliere comunale di minoranza.

"È davvero singolare, così come ha rilevato anche il sindaco Mariateresa Fragomeni, che l’atto intimidatorio sia avvenuto praticamente in concomitanza alla prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni – ha detto ancora Nicola Irto – La nuova Amministrazione comunale, tuttavia, saprà tenere la barra dritta anche in questo momento e la democrazia a Siderno, appena ritornata alla normalità, sarà difesa ad ogni costo".

Coraggio Italia

"Coraggio Italia esprime solidarietà al neoeletto consigliere comunale di Siderno Domenico Catalano, vittima di un vile gesto su cui indagano le forze dell'ordine e che ci invita a riflettere, in un territorio dove la politica deve concretamente tornare a far sentire la sua voce e a dare il suo fattivo contributo."

Sono queste le parole degli esponenti calabresi e nazionali del partito, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Catalano, noto professionista locale.

"Preoccupa questa escalation di minacce e di atti contro la politica. Chi vuole lavorare per amore del proprio territorio, deve scontrarsi con realtà come questa, che niente hanno a che vedere con la maggioranza dei cittadini di Siderno e della Calabria. La mia personale solidarietà al consigliere Catalano e alla sua famiglia."

Queste le parole del Vicepresidente di Coraggio Italia Gaetano Quagliariello a poche ore dal vile atto perpetrato nei confronti del nuovo amministratore.

"Sappiamo di vivere in un territorio difficile - dichiara Fabio Falzone, esponente locale del partito - ma mai ci arrenderemo davanti a queste vicende. È un gesto inqualificabile e mi auguro che gli autori siano presto assicurati alla giustizia. Al politico e amico Catalano la massima vicinanza".

Sono state due le autovetture date alle fiamme, scuotendo la città della locride che ha subito fatto sentire il suo sostegno alla famiglia.