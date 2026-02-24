Reggio, ritrovate 2 auto rubate dentro un garage: scientifica sul posto – FOTO

Mattinata di rilievi a Reggio Calabria, nel quartiere Modena. Due auto rubate nella notte sono state ritrovate all’interno di un garage abusivo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, della polizia di Stato e una squadra della scientifica per i consueti accertamenti.

Le due vetture, due Fiat Panda di diverso modello, secondo quanto emerso, sarebbero state sottratte questa notte. Il rapido ritrovamento ha fatto scattare immediatamente le procedure tecniche previste in questi casi. Gli investigatori stanno effettuando rilievi sulle carrozzerie, sugli interni e su ogni superficie utile alla ricerca di impronte digitali e tracce biologiche. È prassi, in situazioni del genere, repertare eventuale materiale genetico per risalire agli autori del furto.

Accertamenti in corso anche sulla struttura che ospitava le auto, risultata abusiva.