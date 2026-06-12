Automobilismo: torna la grande classica dell’Aspromonte
Iscrizioni da giorni a regime per la splendida cronoscalata. Adesioni già formalizzate per vari big delle vetture Turismo e delle vetture Sport Prototipo
12 Giugno 2026 - 09:21 | Comunicato
La Coppa dell’Aspromonte è ormai a pochi giorni dalla sua nona edizione.
La leggendaria crono del bosco più fitto d’Europa, si prendera’ la scena nel fine settimana del 19-21 giugno.
Una gara su doppia manche che fin dal 1959 richiama alla mente grandissimi campioni che l’hanno partecipata, fra cui il sommo Mauro Nesti che vinse l’edizione 1979 e che volò in Aspromonte subito dopo la Trento- Bondone, di scena in questo weekend.
Tra i vincitori e pluri vincitori storici figurano nomi illustri del motorismo come Carmelo Scaramozzino, Gianni Cassibba, Domenico Scola, Luigi Fazzino, Mario Casciaro, Antonino Iaria , Francesco Ferragina ed altri straordinari interpreti della velocità in Montagna.
Il bellissimo percorso, perfettamente livellato da un’opera di scarificazione e bitumazione completa da parte di ANAS S.p.A, misura 7 km ed annovera la peculiarità di essere particolarmente guidato nella prima metà e molto scorrevole e veloce nella seconda, aspetto questo che ha reso sempre molto ambita non solo la partecipazione ma anche la capacità di centrare un grande risultato in una gara avvincente e selettiva, che i siciliani hanno sempre considerato di casa a dispetto del fatto che ci fosse lo Stretto di Messina in mezzo.
Altra importante peculiarità è che Gambarie ed il territorio circostante possa contare su una grande disponibilità di strutture ricettive e che la città metropolitana di Reggio Calabria e la vicina Perla del Tirreno di Scilla, siano raggiungibili con pochi minuti di strada.
Info utili al 338.2012286 (Lello Pirino)
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