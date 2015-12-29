Autoproduzioni Appese presenta: Ricreazione

È fissato per martedì 29 dicembre alle ore 21:00 presso il CSOA Angelina Cartella l’appuntamento con il decennale dell’esperienza delle Autoproduzioni Appese e del conseguente Laboratorio degli Autori Appesi composto da scrittori e poeti uniti dall’eccitante voglia di continuare sul percorso della rivendicazione del significato delle parole, affinché si possa aiutarle a sopportarne il peso.

Dieci anni e quattordici pubblicazioni

10 anni e 14 pubblicazioni dopo arriva lo spettacolo che coinvolgerà alcuni degli Autori Appesi che in questi 10 anni hanno supportato una non buona idea con delle non buone parole, rimescolando le carte e distribuendole a chi ha deciso di sedersi a qual tavolo, a chi ha deciso di riempire quel bicchiere, a chi ha deciso di mordere e masticare il tappo di quella penna, a chi ha deciso di strappare quel foglio per poi tornare a sedersi e riempire nuovamente quel bicchiere e poi, e poi, e poi…

Durante lo spettacolo ad ognuno degli Autori Appesi toccherà andare alla lavagna per una vera e propria interrogazione che stabilirà un contatto tra il professore e gli studenti coinvolgendo le parti in un continuo scambio di ruoli nell’intento di fare in modo che i ruoli stessi possano risultare del tutto irrilevanti se esistono basi di confronto capaci di alimentare il dialogo.

2005-2015. Sta per suonare la campanella: siete pronti a prendere posto?

La collaborazione con le realtà della rete

Nell’ottica della collaborazione tra la rete di realtà propositive del circuito artistico/culturale della città e nel rispetto dei tanti interessati a godere di più iniziative nella stessa sera, l’appuntamento al Csoa Angelina Cartella di Gallico è previsto per le ore 21:00.

Si ringrazia il collettivo Limitazione per il supporto all’iniziativa.

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A.A.: L’ALCOLISTI ANONIMI DELLA SCRITTURA NELL’EPOCA DEL SUICIDIO DELLA CULTURA.

Che cosa sono le Autoproduzioni Appese

Autoproduzioni Appese è la concretezza di una verità nascosta tra le trame larghe di una bugia ben detta.

Autoproduzioni Appese è la costola di Adamo che impaurita dal maltempo preferisce arrostire alla griglia piuttosto che reinventarsi in Eva. In una Eva furba e bellissima, misteriosa e appetibile come un manoscritto di un vecchio parente ritrovato in un anfratto del ripostiglio e sul quale la polvere ha deciso di riposare in attesa paziente di un soffio che ne lasci intravedere il titolo: PaRoLe A PeSo!

Il laboratorio letterario PaRoLe A PeSo è la naturale espressione dell’urgenza di operare in modo parallelo ma indipendente dal sistema di comunicazione di massa in essere. Le parole sono un peso che va portato con orgoglio. Meritano di viaggiare serenamente attraverso gli uomini ed il tempo. La proposta nasce nell’ottica di attraversare le forme della letteratura in tutte le sue forme (dalla poesia al racconto, al romanzo, all’improvvisazione su temi in divenire) e sottolinearne gli aspetti caratterizzanti ed il potenziale delle parole. L’idea è di proporre (rivendicare in qualità di mandanti) la libertà delle parole incastonando gli accenti e le espressioni affinché la comunicazione in senso esteso, vittima di stereotipati compromessi, possa realmente far parte del quotidiano in tutti i suoi aspetti e nelle forme in cui si manifesta. Non necessariamente un vincolo per “pochi eletti”, piuttosto la cartina al tornasole di quanto succede quotidianamente attorno a noi. Chi la vita la vive e ne trae spunto, anche a partire da un semplice input, per la creativa struttura di incroci stilistici e contaminazione culturale. I poeti sono quindi liberi interpreti dalle spalle larghe. La musica che accompagna le letture ne racchiude insieme la comprensione e l’essenza. Nello specifico, l’alternarsi dei poeti coinvolti è anche la voglia di comparteciparne la proposta e ciò che da essa può scaturirne. L’Alcoolisti Anonimi della scrittura è in attesa, pacificamente seduta in questa anticamera ideale di ideali da non idealizzare.

La dinamicità delle letture è scandita dello spazio dedicato agli “Estemporanei Estrapolati” nel quale chiunque ne abbia voglia può contribuire con la propria esperienza.

Contributo all’esperienza ed al motivo per il quale PaRoLe A PeSo resta un’itinerante viaggio tra le culture e gli aspetti colti, o ancora da cogliere, del nostro stesso tempo.