SA-RC, il MIT: ‘Lotto 1A interamente finanziato. Nessun definanziamento a favore del Ponte’
I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
07 Agosto 2025 - 10:30 | Comunicato
“Il lotto 1A della Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziato per 1,8 miliardi e i lavori sono in corso. Di questi 1,8 miliardi, 720 milioni provengono dal PNRR, a seguito dell’ultima rimodulazione concordata con la Commissione europea, mentre la restante parte è finanziata con il Contratto di programma tra il MIT e Rfi. L’aggiornamento annuale del Contratto, il cui iter di adozione è in via di conclusione, dà evidenza di questa articolazione finanziaria”.
Lo spiega in una nota il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
“Nessun definanziamento a beneficio del ponte che è ed è sempre stato interamente finanziato con risorse statali che nulla hanno a che vedere con il PNRR”.