SA-RC, il MIT: ‘Lotto 1A interamente finanziato. Nessun definanziamento a favore del Ponte’

“Il lotto 1A della Salerno-Reggio Calabria è interamente finanziato per 1,8 miliardi e i lavori sono in corso. Di questi 1,8 miliardi, 720 milioni provengono dal PNRR, a seguito dell’ultima rimodulazione concordata con la Commissione europea, mentre la restante parte è finanziata con il Contratto di programma tra il MIT e Rfi. L’aggiornamento annuale del Contratto, il cui iter di adozione è in via di conclusione, dà evidenza di questa articolazione finanziaria”.