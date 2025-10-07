Reggio, nuovo showroom Autoveicoli Pansera: dall’officina di famiglia alla vendita con assistenza 360°

Taglio del nastro in Contrada Cafari 42 a Reggio Calabria. Nel piazzale pieno, padre e figlio si stringono la mano. È l’immagine che racconta meglio Autoveicoli Pansera: una carrozzeria nata quarant’anni fa, diventata oggi showroom e punto vendita.

“Tre anni fa ho iniziato con la vendita, era una scommessa. Oggi apriamo un nuovo showroom per crescere ancora – ha raccontato Gaetano Pansera, general manager. In gamma c’è DFSK, dal crossover al SUV ibrido plug-in e i veicoli commerciali leggeri Giotti Victoria. Entrambi con 5 anni di garanzia. Offriamo un servizio a 360°: vendita, assistenza, carrozzeria, elettrauto e gommista”.

Dietro la scelta c’è una base solida: un nome conosciuto in città per la carrozzeria. La vendita è l’ultimo tassello, fortemente voluto per rispondere alle richieste dei clienti.

“La fiducia – ha spiegato il titolare Domenico Pansera – ce l’hanno data gli automobilisti. Venivano da noi per la carrozzeria, poi chiedevano gomme, meccanica, elettrauto. Abbiamo allargato i servizi per questo. Non ci interessa solo vendere: seguiamo il cliente nel tempo, con l’esperienza di una vita in officina”.

Le voci dei clienti

Alla festa di apertura c’era nuovi clienti, ma anche chi con la famiglia Pansera ha già fatto un pezzo di strada.

“Ho comprato un’auto da poco. Mi hanno seguito dall’inizio alla fine con gentilezza e competenza”.

E ancora:

“Conosco la famiglia Pansera da quindici anni: carrozzeria, meccanica, gomme, persino un soccorso in autostrada. Ora Gaetano sta ampliando l’azienda anche sul lato commerciale. Se lo meritano”.

Parole semplici che spiegano perché il marchio è cresciuto: relazione diretta, interventi rapidi, risposte concrete a tutte le esigenze.

Orari, contatti e test drive

Autoveicoli Pansera si trova a Reggio Calabria, Contrada Caffari 42.

Orari: lun–sab 8:30–12:30 e 15:30–19:30; domenica 9:00–12:30.

Social: Facebook, Instagram e TikTok.

Possibilità di test drive su appuntamento. Info al 3397346242.