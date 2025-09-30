Reggio, nuovo spazio auto in città: inaugura Autoveicoli Pansera – FOTO

Un passo importante per il mercato locale, a Reggio Calabria apre una nuova concessionaria, Autoveicoli Pansera, che inaugura il suo showroom sabato 4 ottobre 2025, dalle 18:30, in Contrada Cafari, 42.

Uno spazio dove vedere, provare e scegliere tra modelli pensati per la vita in città e per il lavoro. Lo slogan è chiaro: “New place, new model”.

Autoveicoli Pansera inaugura a Reggio Calabria

Le porte si apriranno nel tardo pomeriggio. Ad accogliere i reggini, titolari e staff di Autoveicoli Pansera, pronto a spiegare dotazioni, tempi di consegna e formule di acquisto. L’obiettivo è semplice: dare risposte immediate a chi è in cerca di una nuova macchina.

I marchi: DFSK auto e Giotti Victoria

Nel nuovo showroom saranno disponibili DFSK auto e Giotti Victoria. Due brand che coprono esigenze diverse.

Con DFSK auto con ampia scelta sui SUV, alle soluzioni per il lavoro leggero, con motori efficienti e dotazioni complete di Giotti Victoria.

L’apertura segna la nascita di un punto di riferimento nella zona sud della città.

Autoveicoli Pansera invita clienti, famiglie e curiosi a partecipare. È l’occasione per scoprire da vicino il nuovo spazio.

