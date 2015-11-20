Autunno In Salute, benessere nella cornice incantata di Serrastretta

Novembre all’insegna della promozione della salute a Serrastretta, incantevole cornice di artigianato ed innovazione. Il Beauty mely, Centro Salutistico unico al centro sud e fra i primi in Italia per gli originali ed efficaci servizi di prevenzione e cura alla persona, insieme a due importanti esercizi commerciali di ritrovo e soializzazione, bar Fazio e bar Gallo, hanno dato l’avvio a ciò che sarà di certo, il filo conduttore di molte altre iniziative sul territorio.

Una giornata tra sapori e prodotti locali

“Autunno in Salute” è stata l’occasione per degustare i sapori della tradizione culinaria Calabrese, conoscere i prodotti della terra a km 0 e sperimentare i servizi alla persona. Semplicità ed efficacia, antico e moderno in una splendida domenica d’autunno.

La musica dei giovani artisti, i profumi delle pittajime, i colori dei palloncini hanno allietato il corso del suggestivo borgo mentre all’interno del Centro Salutistico si è potuto sperimentare la rigenerante piramidoterapia, lo yoga della risata, la riflessologia plantare, la respirazione consapevole, i rilassanti massaggi decontratturanti e quelli armonici dell’antico strumento didjeridoo all’interno della stanza del sale rosa dell’Himalaia.

Alimentazione alcalina e nuovi trattamenti

Si è potuto parlare di alimentazione alcalina con la nutrizionista e gli esperti di calibro internazionale.

Ben presto haloterapia e propoliterapia, trattamenti completamenti naturali, entreranno nel linguaggio comune, per ora l’esclusività è un vanto per i nostri territori.

Un diamante incastonato fra i monti dell’entroterra calabrese.

L’obiettivo e il riscontro dell’evento

L’obiettivo della giornata è stato quello di stimolare la riflessione verso il benessere psicofisico attraverso una sana alimentazione, una giusta attività fisica ed un’attenzione al proprio corpo e ai messaggi che ci invia.

La prima edizione dell’evento ha avuto grande riscontro, accogliendo persone provenienti da tutta la regione. Un messaggio semplice ed efficace è quello di ripensare il nostro modo di vivere per contrastare lo stress dovuto alle abitudini che prendono il sopravvento ed ai ritmi veloci che spesso ci fanno mettere in secondo piano la nostra salute.