Calabria, pubblicato l’avviso ‘Donne Libere’ per le vittime di violenza

Pubblicato l’Avviso “Donne Libere” che prevede la concessione di contributi ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio per progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e alla partecipazione delle donne vittime di violenza alla vita economica e sociale”.

Lo comunica l’assessore alle Politiche sociale della Regione Calabria, Caterina Capponi.

“La Regione Calabria – specifica – interviene nell’attuazione di efficaci politiche di prevenzione, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, partecipando in modo diretto al finanziamento e al coordinamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio e, allo scopo di scardinare gli stereotipi di genere, promuovendo la cultura del rispetto attraverso campagne di sensibilizzazione e educazione nelle scuole”.

“La violenza contro le donne – rimarca l’assessore Capponi – rappresenta una delle emergenze sociali più preoccupanti e diffuse, che richiede un impegno concreto e coordinato a tutti i livelli istituzionali. Per questo, l’impegno costante è rivolto non soltanto alla protezione immediata delle vittime, ma soprattutto al sostegno delle donne nel percorso delicato che è la fuoriuscita dalla spirale della violenza, e la Regione ha inteso mettere in campo una rete di interventi capillari che vanno dal primo ascolto all’accompagnamento verso l’autonomia, con l’obiettivo ultimo di restituire alle donne dignità e indipendenza attraverso percorsi personalizzati di rinascita sociale”.

Questo nuovo avviso, finanziato nell’ambito del Programma regionale Calabria Fesr Fse+ 2021/2027, si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali a favore dell’inclusione sociale e del sostegno alle famiglie.

Inclusione sociale e autonomia lavorativa

L’obiettivo perseguito dalla Regione Calabria con “Donne Libere” è quello di sostenere percorsi di autonomia volti all’inclusione sociale e lavorativa in favore delle donne vittime di violenza per il tramite dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio presenti in Calabria e che costituiscono il fulcro della rete territoriale per la presa in carico delle donne vittime di violenza. Attraverso interventi specifici personalizzati, si mira ad attuare percorsi strutturati finalizzati alla fuoriuscita e all’autonomia e libertà della donna, combinando misure di inclusione attiva e percorsi di accompagnamento al lavoro, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali.

Requisiti, durata e modalità di partecipazione

I destinatari delle azioni del presente Avviso sono le donne vittime di violenza da avviare in percorsi strutturati e mirati alla fuoriuscita e all’ accompagnamento all’autonomia.

La durata del progetto complessivo, oggetto della domanda di partecipazione, dovrà essere pari a 48 mesi e la dotazione finanziaria per l’attuazione dell’Avviso ammonta complessivamente ad 4.500.000,00 di euro.

Sono ammessi a presentare domanda di finanziamento per le proposte progettuali esclusivamente i Centri Antiviolenza e le Case rifugio in possesso dei requisiti di cui alla Dgr numero 503/2019 e similari e le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma online della Regione Calabria al seguente link https://banditerzosettore.regione.calabria.it/avviso-progettoDonneLibere.