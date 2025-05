L’avvocato Nino Chirico: ‘Trocini va confermato e vi spiego perchè’

Competente, preciso e puntuale nelle sue disamine, tifoso e profondo conoscitore della categoria, l’avvocato Nino Chirico, agente Fifa, nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto” su Videotouring, ha spiegato perchè mister Trocini va assolutamente confermato, secondo il suo punto di vista:

“Secondo me nel calcio conta molto più come termini la stagione piuttosto che come la cominci. Io ero già dell’avviso potesse essere una scelta condivisibile quella di continuare con Trocini sin dall’avvio di questo campionato e così come lo avevo criticato durante la stagione scorsa, dico che gli ultimi due mesi mi avevo convinto tantissimo. La squadra aveva disputato un play off importante, compresa la finale con il Siracusa.

La squadra, sebbene con un organico risicato, seguiva i dettami del mister. La società ha deciso di cambiare, scelta che va rispettata probabilmente per quella che era stata un’annata travagliata. E’ stato richiamato a stagione in corso e soprattutto negli ultimi tre mesi il tecnico è riuscito a creare un unico blocco con i calciatori facendo cose straordinarie. Tutti hanno remato verso la stessa direzione, chi è subentrato spesso è risultato decisivo e dopo aver perso la gara dell’anno (ho visto giocatori piangere), è stato incredibile quello che è stato fatto da quel momento. Neppure io credevo si potessero vincere undici partite consecutive.

Allora vuol dire che da questo allenatore devi necessariamente ripartire e da quello zoccolo duro che ha seguito il tecnico, perchè anche quando vi era evidente un calo psicofisico, si è tirato fuori il meglio grazie a questa unione che si è creata.

Il DT Bonanno queste situazioni le conosce perchè fa calcio da una vita e quindi, ripeto, è fondamentale ripartire da Trocini. Una volta che decidi di partire da lui, la squadra va rinforzata”.