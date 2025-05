Falcomatà torna sul vivacchiare, gli interessi sulla Reggina e i dialoghi con Lillo Foti

Nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su VideoTouring, il sindaco Falcomatà ha risposto alle domande riguardanti alcune dichiarazioni rilasciate nella passata stagione: “Il vivacchiare in serie D? E lo confermo, ma quest’anno è stato tutto diverso. Ho visto una squadra costruita per vincere, con una prima parte di stagione che poteva andare in maniera diversa. Da quando è arrivato mister Trocini, c’è stata una squadra che ha sudato dal primo all’ultimo minuto. Non siamo arrivati quarti o a metà classifica, siamo arrivati un punto sotto chi ha vinto il campionato”.

Le curiosità degli imprenditori sulla Reggina

“Il patron Ballarino ha rilasciato dichiarazioni di grande onestà intellettuale. Il sindaco può fare da tramite tra le parti, le curiosità da parte degli imprenditori verso la Reggina ci sono state e le confermo, poi non c’è la scintilla. Curiosità che non si sono trasformate in trattative. Voglio sottolineare che a Reggio esiste la possibilità di fare calcio in maniera importante, in particolare per quanto riguarda l’impiantistica sportiva“.

I dialoghi con Lillo Foti

“Lo scorso anno ci sono stati dialoghi con l’ex presidente Lillo Foti, lo confermo e lo ha detto anche lui. Poi non se ne è fatto più nulla, non hanno avuto un seguito”.