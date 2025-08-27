Casa di Comunità di Bagnara, Fedele attacca: “Amministrazione ferma sui cavilli”

«Prendiamo atto delle giustificazioni straordinariamente creative del Comune, che con una mossa geniale degna di un prestigiatore, riesce a far scomparire un problema cruciale per la salute dei bagnaresi dietro a un dito di pura formalità burocratica».

Così il consigliere Fedele, intervenendo sulla vicenda legata ai ritardi nei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Bagnara Calabra, a seguito della polemica innescata dal consigliere regionale Domenico Giannetta.

Leggi anche

La polemica politica

Secondo Fedele, è «un vero peccato che il sindaco abbia chiesto una relazione all’ufficio tecnico solo dopo la segnalazione del consigliere regionale Giannetta, e non a seguito delle comunicazioni dirette dei tecnici dell’ASP».

«Questo dimostra che, senza l’intervento tempestivo di Giannetta a difesa della popolazione, l’amministrazione avrebbe continuato a ignorare i problemi riscontrati».

Leggi anche

L’ironia sull’assessore

Il consigliere incalza poi l’assessore ai Lavori Pubblici:

«La sua osservazione secondo cui, se per la ristrutturazione di un immobile fosse necessaria la chiusura della strada prospiciente, Bagnara sarebbe tutta un cantiere, è un vero capolavoro di pragmatismo. Forse confonde la Casa di Comunità, un cantiere da quasi due milioni di euro, con una semplice abitazione. Ma non preoccupiamoci: siamo sicuri che questa saggezza salverà i fondi del PNRR».

I disagi ai cittadini

Con tono sarcastico, Fedele commenta i rilievi dell’amministrazione sui “disagi alla cittadinanza”:

«Certo, l’occupazione di una strada secondaria, usata principalmente come parcheggio, è un affronto insopportabile. Chiediamo perdono per aver osato disturbare i posti auto, mentre i cittadini sono costretti a recarsi a Reggio Calabria, Villa o Palmi per una semplice visita ambulatoriale».

L’accusa finale

Fedele conclude denunciando l’atteggiamento dell’amministrazione: