La Pro Loco di Bagnara presenta il libro ‘Ogni cosa c’u so’ tempu’

Si svolgerà mercoledì 23 marzo, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze della Associazione Turistica Pro Loco di Bagnara Calabra, la presentazione del libro “Ogni cosa c’u so’ tempu” di Carmine Laurendi (Disoblio Edizioni).

Alla presentazione interverranno: Bruno Ienco (Presidente Pro Loco Bagnara Calabra), Giuseppe Pirrotta (Delegato del Presidente per la costituenda Città Metropolitana – Area Costa Viola), Carmelo Tripodi (Giornalista), Giuseppe Spoleti (Docente I.C. “Ugo Foscolo” Bagnara Calabra), Pasqualina Ciccone (Dottoressa in Lingue e Letterature Straniere), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’Autore.

La silloge OGNI COSA C’U SO’ TEMPU affronta in maniera poetica la questione del tempo, inteso dall’autore come uno strumento di misura utile per orientare la condotta umana. Dalla consapevolezza che tutto è transitorio e che ogni cosa ha una durata, scaturisce la coscienza dei valori su cui si fonda ogni comunità, valori oggi dimenticati e che andrebbero riscoperti.

CARMINE LAURENDI è nato a Scilla il 10 Gennaio 1987 e vive a Bagnara Calabra. Di professione Marittimo presso BluFerries – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Giugno 2015 vince il 1° premio al concorso poetico “Promozione del territorio” di Bagnara Calabra. Per Disoblio ha già pubblicato la silloge “Ti penzu notti e jornu Bagnara” (2015).