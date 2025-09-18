Baldino (M5S): “Grazie a Tridico, Occhiuto ha scoperto aree interne, Corrado Alvaro e le piazze calabresi”

"La Calabria ha bisogno di politiche che valorizzino le sue comunità in maniera strutturale, e non di televendite e reel fantascientifici in campagna elettorale", afferma la deputata dei 5 Stelle

“Apprendiamo con somma commozione che grazie alla campagna elettorale condotta da Pasquale Tridico, l’ex presidente Occhiuto si è accorto che la Calabria vanta meravigliose aree interne e montane, piccoli comuni e grandi città. Ha scoperto anche i volti e gli sguardi dei calabresi che da snob della politica non ha mai incrociato”. Così in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino.

“Adesso, solo dopo una visita del candidato a presidente della Regione per il campo progressista, ha appreso che a San Luca, comune in cui Tridico vuole convocare il primo consiglio regionale, è nato un certo Corrado Alvaro, semplicemente il più grande scrittore calabrese.

Apprendiamo con grande piacere anche che solo dopo quella visita Occhiuto abbia chiamato il suo ministro alla cultura per chiedergli di inserire Alvaro nelle linee guida del Ministero tra gli autori del ‘900. Bene, ne siamo felici, perché il futuro ex presidente della regione ha scoperto la cultura oltre alle clientele. Ben inteso, San Luca sarà anche la capitale degli scrittori calabresi.

La Calabria ha bisogno di politiche che valorizzino le sue comunità in maniera strutturale, e non di televendite e reel fantascientifici in campagna elettorale. Con Tridico presidente il riscatto di questi territori non sarà più un titolo sui social, ma un impegno quotidiano di governo regionale”, conclude Baldino.