Reggio, al Castello Aragonese due giorni di emozioni e scrittura con Balenando in Burrasca Festival

Due giorni di parole scritte e emozioni: martedì 29 e mercoledì 30 aprile il Castello Aragonese di Reggio

Calabria ospiterà Balenando in Burrasca Festival 6 con due appuntamenti dedicati alla scrittura delle emozioni, ma che si distinguono soprattutto per le riflessioni profonde che generano.

Martedì 29 aprile alle 17:00 in programma un incontro originale nel suo genere: Writing TALKSHOW

– Narrazioni plurali per affermare il diritto di scegliere per i propri territori geografici e umani. Letteratura al femminile dove Vinicio Leonetti e Aldo Libri proporranno un vero e proprio Talk Show con le scrittrici della CollettivA Strettese partendo dal successo di Stiamo Strette, il libro di Città del Sole Edizioni che in

pochissimi mesi ha riscontrato un interesse in tutto il territorio nazionale.

Vinicio Leonetti ha scritto per Milano Finanza, Corriere della Sera/Economia, Il Sole24Ore, Gazzetta del

Sud, Il Mondo, Capitale Sud, collaborando con Rai e Rsi, tv svizzera di Stato. Per Città del Sole Edizioni nel

2020 ha pubblicato “Eroine” vincendo primi premi nazionali come “Mario Luzi”.

Aldo Libri è Sindacalista da 47 anni ricoprendo cariche sindacali di primaria importanza. Esordisce come

scrittore con”Porto senza Gioia” (Sabbiarossa edizioni), diario della sua esperienza di uomo e di sindacalista nell’hub di Gioia Tauro segretario del comprensorio CGIL della Piana di Gioia Tauro, cosa che gli consentì di contrattare e firmare il contratto di apertura del Porto Container.Per Città del Sole ha scritto “Della responsabilità individuale e altre bestemmie”.

Precede l’incontro un reading letterario a cura di Katia Colica tratto da “Ecuba, il sogno”.

Mercoledì 30 aprile alle 17:00 la presentazione del libro “La rivolta di Reggio Calabria nei media” di Micol Eleonora Santoro per Città del Sole Edizioni: i moti del ‘70 narrati da una voce inedita, quella della

giovanissima Micol Eleonora Santoro, che con una laurea in storia in tasca, conseguita all’Università Statale di Milano, propone una versione differente e che tocca settori delicati come l’economia, la riforma agraria, la cassa del mezzogiorno. Spostando l’analisi verso una dimensione che va al di là del semplicistico sentimento politico. Ad accompagnare le riflessioni di Santoro, presenti Franco Arcidiaco, Antonella Cuzzocrea e l’avvocato Salvatore Chindemi.

Alle 19:30 in scena lo spettacolo “Ecuba, il sogno”, testo teatrale a cura di Katia Colica e interpretato dall’attrice Daniela d’Agostino. La regia è di Basilio Musolino, le musiche originali di Antonio Aprile e la

voce speaker è di Pasquale Zumbo. L’opera è liberamente tratta dalla tragedia di Euripide, rivisita in forma

contemporanea contro tutte le guerre.

La sezione letteraria di Balenando in Burrasca Festival 6 fa parte del programma realizzato a cura di

associazione Adexo con risorse Pac 2014/2020 – Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.