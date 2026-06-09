Ballottaggi, a Castrovillari vince De Gaio (cdx): ‘Abbiamo scritto insieme una pagina nuova’
"Sarò il sindaco di tutti, anche di chi ha compiuto una scelta diversa. Il meglio deve ancora venire". Le parole della prima cittadina
09 Giugno 2026 - 09:23 | di Redazione
La candidata sindaco di centrodestra, Anna De Gaio, ha vinto il ballottaggio a Castrovillari conquistando il 53,97% delle preferenze, superando Ernesto Bello, candidato dell’area di centrosinistra, che ha ottenuto il 46,03% dei voti.
De Gaio, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, aveva conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno, mentre Bello il 27,70%.
“Abbiamo scritto insieme una pagina nuova per Castrovillari – ha scritto la prima cittadina in un lungo post sulla sua pagina Facebook. Desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che, con il loro sostegno, hanno reso possibile questa straordinaria vittoria.
Grazie ai cittadini di Castrovillari che hanno scelto il cambiamento, la partecipazione e una visione nuova per il futuro della nostra città. La vostra fiducia è per me un onore immenso e una responsabilità che affronterò con impegno, serietà e passione.
Un grazie speciale va alla mia squadra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Castrovillari che vuoi, Noi Moderati Libertà è Democrazia, Insieme per Castrovillari, Azione Cittadina, alle candidate e ai candidati, ai volontari, ai sostenitori e a tutte le persone che hanno lavorato instancabilmente in questi mesi. Ognuno di voi ha contribuito con idee, entusiasmo e sacrificio a costruire questo risultato.
Questa non è la vittoria di una persona, ma di un’intera comunità che ha scelto di guardare avanti, di credere nelle proprie potenzialità e di impegnarsi per una Castrovillari più inclusiva, moderna e vicina ai bisogni di tutti.
Da oggi inizia un nuovo percorso. Sarò il sindaco di tutti, anche di chi ha compiuto una scelta diversa. Lavoreremo insieme, con dialogo e rispetto, per costruire una città più forte, più giusta e più vivibile.
Grazie Castrovillari. Il meglio deve ancora venire”.
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