Ballottaggi, a Castrovillari vince De Gaio (cdx): ‘Abbiamo scritto insieme una pagina nuova’

La candidata sindaco di centrodestra, Anna De Gaio, ha vinto il ballottaggio a Castrovillari conquistando il 53,97% delle preferenze, superando Ernesto Bello, candidato dell’area di centrosinistra, che ha ottenuto il 46,03% dei voti.

De Gaio, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, aveva conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno, mentre Bello il 27,70%.

“Abbiamo scritto insieme una pagina nuova per Castrovillari – ha scritto la prima cittadina in un lungo post sulla sua pagina Facebook. Desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che, con il loro sostegno, hanno reso possibile questa straordinaria vittoria.

Grazie ai cittadini di Castrovillari che hanno scelto il cambiamento, la partecipazione e una visione nuova per il futuro della nostra città. La vostra fiducia è per me un onore immenso e una responsabilità che affronterò con impegno, serietà e passione.

Un grazie speciale va alla mia squadra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Castrovillari che vuoi, Noi Moderati Libertà è Democrazia, Insieme per Castrovillari, Azione Cittadina, alle candidate e ai candidati, ai volontari, ai sostenitori e a tutte le persone che hanno lavorato instancabilmente in questi mesi. Ognuno di voi ha contribuito con idee, entusiasmo e sacrificio a costruire questo risultato.

Questa non è la vittoria di una persona, ma di un’intera comunità che ha scelto di guardare avanti, di credere nelle proprie potenzialità e di impegnarsi per una Castrovillari più inclusiva, moderna e vicina ai bisogni di tutti.

Da oggi inizia un nuovo percorso. Sarò il sindaco di tutti, anche di chi ha compiuto una scelta diversa. Lavoreremo insieme, con dialogo e rispetto, per costruire una città più forte, più giusta e più vivibile.

Grazie Castrovillari. Il meglio deve ancora venire”.