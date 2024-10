Ballottaggio Reggio, i Verdi a sostegno di Falcomatà

”Il 4 e il 5 ottobre, a Reggio Calabria si terrà ballottaggio per l’elezione del sindaco che inciderà, senza dubbio, anche su equilibri di politica nazionale. Lo sfidante di Falcomatà, infatti, è stato indicato direttamente da Salvini conferendo dunque, a questo appuntamento, anche una forte connotazione leghista.

Come Verdi, sia a livello nazionale che locale, ci siamo battuti per un modello di sviluppo sostenibile che coniughi ecologia ed economia in un binomio imprescindibile che rispetti uomo e ambiente. Il programma della coalizione di centrosinistra reggina ricalca, sulle politiche ambientali, esattamente gli indirizzi da noi promossi anche a livello regionale”.