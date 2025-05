BAM! On the Road fa tappa a Gambarie: cicloturismo e natura tra le vette dell’Aspromonte

Traguardo in vetta all’Aspromonte ieri 22 maggio, alla presenza dell’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, per l’avventura europea nel piacere infinito della Calabria. L’evento Bam! On the road – Calabria Edition è nato dalla sinergia tra BAM! Bicycle Adventure Meeting (il più grande evento europeo dedicato al cicloturismo), Enough Cycling, collettivo internazionale di creator a pedali, e il tour operator calabrese Sognare Insieme Viaggi, organizzatore tecnico, col supporto della Ciclovia dei Parchi della Calabria e della Regione Calabria.

Dalla Sila all’Aspromonte: 400 chilometri in sella tra natura, borghi e mari

Quattrocento chilometri in sella dalla Sila alle Serre, fino all’Aspromonte, attraversando Jonio e Tirreno: il percorso di BAM! On the Road – Calabria Edition si propone come un viaggio sensoriale alla scoperta di una Calabria autentica, avventurosa e sostenibile, divenendo anche racconto in tempo reale sui social, grazie alle voci di Alessandro Ponti, Jacopo Lahibi, Fiorenza Baratti e Manuel Truccolo di Enough Cycling, che accompagnano i partecipanti lungo l’intero percorso, contribuendo a generare un impatto comunicativo di respiro internazionale.

A Gambarie confronto sul turismo sostenibile e osservazione astronomica

La terza tappa si è conclusa all’hotel Miramonti di Gambarie, con un momento di confronto sui temi del turismo sostenibile, prima dell’osservazione astronomica in compagnia del planetario Pythagoras di Reggio e della professoressa Marica Canonico.

“Sono molto contento del successo di questo progetto e soprattutto dell’entusiasmo creato tra i ciclisti. Queste esperienze – sottolinea l’assessore Calabrese – ci permettono di far conoscere la nostra Regione, magari, per svariati motivi, sconosciuta ad alcuni, ma che scoprono bellissima ed attrattiva una volta giunti sul posto. Non solo mare e attraverso le ciclovie stiamo scoprendo paesaggi bellissimi, luoghi e strutture ricettive accoglienti. Un buon modo per fare turismo con le molteplici opportunità che si creano attorno, creando un indotto economico e potenziando tanti servizi, cogliendo anche tutti i suggerimenti degli addetti ai lavoro e principalmente chi gira in bici tutta l’Italia. Non possiamo non replicare, anzi l’invito a raccogliere tutti i suggerimenti per una edizione ancora più bella”.

Calabria: la scoperta di un paesaggio autentico

“Siamo estasiati da questa Calabria e dalla sua somma di unicità. Dopo Sila e Serre, oggi abbiamo scoperto l’Aspromonte e il suo meraviglioso parco. Siamo arrivati pensando all’equazione Calabria-mare, e invece stiamo scoprendo una varietà infinita di paesaggi, suggestioni, emozioni, e tantissimo calore umano”, evidenzia Jacopo Lahibi di Enough Cycling.

“Stiamo vivendo, e condividendo, un’esperienza di benessere che posiziona la Calabria realmente in alto sul mercato globale, costruendo un dialogo propositivo tanto con le istituzioni quanto coi protagonisti del segmento cicloturistico, con un approccio fattivo e concreto al miglioramento della destinazione”, commenta Angela Donato, titolare di Sognare Insieme Viaggi.

Verso Bagnara e poi in Veneto: BAM! On the Road prosegue

La quarta e ultima tappa, del 23 maggio, ha visto i cicloturisti scendere da Gambarie verso Bagnara Calabra, per salutare la Calabria nel borgo dei pescatori di pesce spada con una suggestiva festa d’arrivederci. BAM! On the Road – Calabria Edition non si è conclusa ieri. Dal 6 all’8 giugno, infatti, la Calabria sarà protagonista anche del raduno europeo BAM! a Villa Contarini, in Veneto. Il tutto, in attesa della nuova edizione calabrese, già in cantiere per il 2026.

Una rete territoriale per il turismo lento e sostenibile

Il tour rappresenta anche un riuscito esempio di sinergia tra enti e stakeholder del territorio. BAM! On the road Calabria Edition è infatti promosso da Sognare Insieme Viaggi ed è sviluppato insieme a BAM! e Enough Cycling, col supporto tecnico della Ciclovia dei Parchi della Calabria e di Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Ambiente e Dipartimento Agricoltura e di Calabria Straordinaria, e il patrocinio del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Nazionale della Sila, del Parco Naturale Regionale delle Serre, del Parco Nazionale dell’Aspromonte, dei Parchi Marini della Calabria e Arsac. L’evento rientra nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Bando Montagna, con capofila il GAL Serre Calabresi e partner Sognare Insieme, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier