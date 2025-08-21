Tragedia a Reggio, bimba precipita dal balcone: trasportata d’urgenza al GOM
La piccola è in gravissime condizioni
21 Agosto 2025 - 21:10 | di Redazione
Momenti di paura questa sera a Reggio Calabria, nella zona dello stadio, dove una bambina di 7 anni è precipitata dal balcone.
Secondo le prime informazioni raccolte, la piccola avrebbe riportato ferite molto gravi. Subito soccorsa, è stata trasportata d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. La piccola ha riportato gravissime lesioni al cranio e ad un polmone.
La comunità reggina è sotto choc per quanto avvenuto e resta in apprensione per le condizioni della bambina.