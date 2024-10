Bandecchi: ‘Mi hanno detto pirla e di riconsegnare le chiavi. Non me ne vado’

Ci aveva abituato nel corso della stagione ad interventi anche molto forti, ma dicendo sempre il proprio pensiero in maniera schietta. Il suo comportamento è stato apprezzato anche dal presidente della Reggina Luca Gallo, per sincerità e modo di fare. Stefano Bandecchi, che tutti attendevano dopo l’eliminazione dal play off nella discussa gara contro il Bari, ha parlato attraverso Instagram, ma solo di futuro, così come riportano i colleghi di ternananews.it: ““Abbiamo fatto parlare una marea di gente che si è potuta sfogare, che ha potuto dirmi di riconsegnare le chiavi, che sono un pirla. Hanno potuto dirmi tutte queste cose non guardandomi in faccia e credo che per loro sia stato bellissimo. Beh sono contento di aver creato buonumore a qualcuno. Per il resto mi dispiace ma dovrò dare a queste persone un dispiacere perché non ho intenzione di ridare le chiavi della mia squadra, quella che io ho pagato e non ho nessuna intenzione di andarmene a meno che Dio non mi chiami a se”.

