Bandecchi: ‘Oggi la Reggina ha una proprietà sana, ma se domani…’

Abbiamo già riportato le dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi riguardo il suo intervento a margine dell’incontro tenutosi al Teatro Cilea, con quella coda riservata alla Reggina, al desiderio di voler ricambiare quel gesto di qualche anno addietro del pubblico amaranto e quindi la proposta di una sponsorizzazione. Intrattenutosi con i giornalisti al termine dell’evento, l’ex presidente della Ternana ha aggiunto altro: “Sono imbarazzato e l’ho voluto sottolineare, sperando che voi giornalisti lo riportiate per come è. Ho ricevuto un’altra maglia della Reggina in un contesto in cui parlavo di altro. Ripeto, gli ultras della Reggina mi hanno applaudito all’interno del campo, non sono cose che possono essere sottovalutate o dimenticate, solo uno sciocco lo farebbe. Io ho buona memoria, oggi la Reggina non è mia e voglio dimostrare amicizia nei confronti di Reggio materialmente perché è inutile che facciamo tante chiacchiere, e quindi metto sul piatto centomila euro che serviranno alla società. La Reggina ha una proprietà salda e sana che deve disputare un campionato. Quando mai al mondo cambiasse qualcosa, datemi un colpo di telefono”.

