Reggio, proposte spettacolo 2025: pubblicato l’avviso della Metro City

Opportunità per artisti e associazioni: Reggio Calabria apre le candidature per eventi musicali, teatrali e culturali del 2025

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati nel campo dello spettacolo. L’obiettivo è individuare proposte artistiche per la programmazione culturale del 2025, in linea con la strategia di promozione culturale del territorio.

Chi può partecipare?

L’avviso è rivolto a professionisti, associazioni culturali e promoter con comprovate competenze artistiche e organizzative nei seguenti settori:

Canto

Musica

Teatro

Festività natalizie

Pianoforte

Come candidarsi

Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Scadenza: 14 marzo 2025, ore 12:00

Oggetto dell’email: “Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi artistici per eventi di spettacolo 2025”

Le domande inviate con modalità diverse non verranno prese in considerazione.

Valutazione delle proposte

Le manifestazioni di interesse avranno valore ricognitivo ed esplorativo e saranno valutate da una commissione tecnica che redigerà un elenco di proposte ammesse ed escluse, specificando artisti, tipologia artistica e relativi costi.

Il consigliere metropolitano alla Cultura Filippo Quartuccio ha sottolineato l’importanza di questo avviso per la crescita culturale del territorio:

“Vogliamo garantire eventi di alta qualità per la promozione culturale nell’intera area metropolitana. Il coinvolgimento di associazioni e professionisti è essenziale per il successo della nostra programmazione.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione culturale promosso dal sindaco Giuseppe Falcomatà, con l’obiettivo di rendere Reggio Calabria sempre più attrattiva dal punto di vista artistico e turistico.