Sanità, Occhiuto: ‘La Regione Calabria assume infermieri a tempo indeterminato’. Il bando
I dettagli del bando, come presentare domanda e la suddivisione dei posti tra ASP e Aziende ospedaliere
06 Febbraio 2026 - 19:13 | di Redazione
La Regione Calabria avvia una nuova procedura per 349 posti da infermiere a tempo pieno e indeterminato nelle aziende sanitarie regionali. L’annuncio è stato dato dal presidente Roberto Occhiuto, che ha parlato di “reclutamento” per rafforzare gli organici del servizio sanitario.
Dove sono distribuiti i posti
I 349 posti sono destinati alle principali aziende del SSR calabrese.
Nel dettaglio:
- ASP Catanzaro: 113
- ASP Vibo Valentia: 65
- ASP Crotone: 11
- AOU “Renato Dulbecco”: 31
- ASP Cosenza: 59
- Azienda Ospedaliera di Cosenza: 43
- ASP Reggio Calabria: 6
- GOM Reggio Calabria: 21
Come candidarsi e scadenze
La domanda si presenta solo online sul portale inPA, con accesso tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Le candidature risultano aperte dal 5 febbraio 2026 e si chiudono il 7 marzo 2026 alle 23:59.