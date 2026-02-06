City Now

Sanità, Occhiuto: ‘La Regione Calabria assume infermieri a tempo indeterminato’. Il bando

I dettagli del bando, come presentare domanda e la suddivisione dei posti tra ASP e Aziende ospedaliere

06 Febbraio 2026 - 19:13 | di Redazione

Consiglio Regionale Presidente Roberto Occhiuto ()

La Regione Calabria avvia una nuova procedura per 349 posti da infermiere a tempo pieno e indeterminato nelle aziende sanitarie regionali. L’annuncio è stato dato dal presidente Roberto Occhiuto, che ha parlato di “reclutamento” per rafforzare gli organici del servizio sanitario.

Dove sono distribuiti i posti

I 349 posti sono destinati alle principali aziende del SSR calabrese.

Nel dettaglio:

  • ASP Catanzaro: 113
  • ASP Vibo Valentia: 65
  • ASP Crotone: 11
  • AOU “Renato Dulbecco”: 31
  • ASP Cosenza: 59
  • Azienda Ospedaliera di Cosenza: 43
  • ASP Reggio Calabria: 6
  • GOM Reggio Calabria: 21

Come candidarsi e scadenze

La domanda si presenta solo online sul portale inPA, con accesso tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Le candidature risultano aperte dal 5 febbraio 2026 e si chiudono il 7 marzo 2026 alle 23:59.

