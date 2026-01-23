Metrocity e Gal Area Grecanica insieme per il rilancio del settore bergamotticolo

«Ascolto e coinvolgimento del territorio» sono gli elementi cardine su cui Carmelo Versace, sindaco metropolitano facente funzioni, punta nel presentare il nuovo bando Snai Area Grecanica “Sviluppo delle competenze e percorsi di accompagnamento per lo sviluppo e l’avvio di nuove attività imprenditoriali nella filiera del bergamotto” elaborato dalla Città Metropolitana proprio per il Gal del territorio jonico.

A Roghudi nuovo, nei locali dell’Access Point, Carmelo Versace, insieme al presidente del Gal Area Grecanica, Giuseppe Bombino, ed al sindaco di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri, ha incontrato amministratori e cittadini per illustrare uno strumento «necessario anche ad arginare il fenomeno dello spopolamento, soprattutto, dei Comuni dell’entroterra».

Versace: “Passo concreto verso una strategia di sviluppo”

“Con la presentazione di questo bando – ha detto Carmelo Versace – compiamo un passo concreto verso una strategia di sviluppo che mette al centro il territorio, le sue vocazioni produttive e le comunità che lo abitano. Il settore bergamotticolo rappresenta un’eccellenza identitaria per la nostra area, ma anche una straordinaria opportunità economica e occupazionale che, se adeguatamente sostenuta, può diventare un vero motore di crescita”.

Secondo il sindaco metropolitano facente funzioni, l’obiettivo non è soltanto quello di «rafforzare l’impresa e la filiera del bergamotto», ma creare le condizioni affinché «questo patrimonio diventi leva di sviluppo locale, capace di generare lavoro, innovazione e nuove prospettive per i giovani».

“Contrastare lo spopolamento – ha sostenuto Versace – significa investire in servizi, infrastrutture e opportunità imprenditoriali, rendendo i nostri borghi luoghi in cui sia possibile vivere, lavorare e costruire futuro». «Ecco perché – ha aggiunto ancora – spero che questo nuovo strumento arrivi alle nostre comunità intese come istituzioni ed enti locali, ma soprattutto a quegli imprenditori che tanto stanno investendo in questo comparto”.

“Il bando – ha sottolineato il sindaco facente funzioni – segue quanto di buono fatto dall’amministrazione Falcomatà in anni in cui la Formazione professionale è stata fortemente valorizzata e sostenuta e, per questo, ringrazio l’intero settore metropolitano ed il dirigente Fortunato Battaglia. Ringraziamenti che, in questo caso, rivolgo anche al Gal Area Grecanica, collaboratore prezioso in un percorso che si prefigge di sfruttare al massimo le potenzialità del bergamotto che, insieme alla tutela e alla sicurezza del territorio, è parte integrante di una visione di crescita sostenibile e di lungo periodo, indispensabile per arrestare il declino demografico e rilanciare le aree interne della nostra città metropolitana”.