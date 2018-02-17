Secondo impegno consecutivo al PalaPentimele per la Barbecue Vis Reggio Calabria. Dopo il sofferto successo di sette giorni fa contro l’Eraclesofà Italia Villa San Giovanni, i bianco/amaranto di coach Polimeni sono attesi lunedì sera sul parquet del più grande impianto reggino dalla Nuova Jolly, fanalino di coda del campionato di C Silver Calabria. Un classico testa/coda, seconda contro ultima, da vincere per approfittare del concomitante scontro al vertice tra Lamezia (prima) e Rende (terza) e rosicchiare due preziosi punticini ad una delle due.

L’impegno sulla carta è tutt’altro che proibitivo. Troppo netta la differenza fisica e tecnica tra le due compagini. L’imperativo categorico in casa Vis è non avere cali di concentrazione e stare sul pezzo dalla palla a due alla sirena finale, a prescindere dal valore dell’avversaria.

Fabio Fazzari, ex di turno e punto di forza dell’under 18, aggregato da inizio stagione alla prima squadra, presenta così l’incontro: “La Nuova Jolly è una squadra molto giovane, combattiva, che corre tantissimo. Sicuramente una compagine da non sottovalutare. Il campionato sta entrando nelle fasi calde e non possiamo permetterci passi falsi per ottenere la miglior posizione play off possibile”.

In regular season ci furono due netti successi per la Vis: 91-67 il 4 novembre e 107-41 il 7 gennaio.

Palla a due dopodomani, lunedì 19 febbraio, ore 19.30, al PalaPentimele.

Arbitrerà la coppia tutta cosentina composta da Francesco Micino e Giuseppe De Vuono.