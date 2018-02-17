Barbecue Vis ospite della Nuova Jolly
Lunedì 19 febbraio al PalaPentimele la Vis Reggio Calabria ospita la Nuova Jolly, ultima in classifica: seconda contro ultima in C Silver Calabria
17 Febbraio 2018 - 10:56 | di Vincenzo Comi
Secondo impegno consecutivo al PalaPentimele per la Barbecue Vis Reggio Calabria. Dopo il sofferto successo di sette giorni fa contro l’Eraclesofà Italia Villa San Giovanni, i bianco/amaranto di coach Polimeni sono attesi lunedì sera sul parquet del più grande impianto reggino dalla Nuova Jolly, fanalino di coda del campionato di C Silver Calabria. Un classico testa/coda, seconda contro ultima, da vincere per approfittare del concomitante scontro al vertice tra Lamezia (prima) e Rende (terza) e rosicchiare due preziosi punticini ad una delle due.
L’impegno sulla carta è tutt’altro che proibitivo. Troppo netta la differenza fisica e tecnica tra le due compagini. L’imperativo categorico in casa Vis è non avere cali di concentrazione e stare sul pezzo dalla palla a due alla sirena finale, a prescindere dal valore dell’avversaria.
Fabio Fazzari, ex di turno e punto di forza dell’under 18, aggregato da inizio stagione alla prima squadra, presenta così l’incontro: “La Nuova Jolly è una squadra molto giovane, combattiva, che corre tantissimo. Sicuramente una compagine da non sottovalutare. Il campionato sta entrando nelle fasi calde e non possiamo permetterci passi falsi per ottenere la miglior posizione play off possibile”.
In regular season ci furono due netti successi per la Vis: 91-67 il 4 novembre e 107-41 il 7 gennaio.
Palla a due dopodomani, lunedì 19 febbraio, ore 19.30, al PalaPentimele.
Arbitrerà la coppia tutta cosentina composta da Francesco Micino e Giuseppe De Vuono.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie