Mantenere alta la concentrazione anche se l’avversario di turno non è fra i più competitivi del girone. È questo il diktat in casa Barbecue Vis alla vigilia del match contro la Nuova Jolly, uno dei tre anticipi della IV giornata del campionato di C Silver Calabria. C’è da difendere il primato in classifica, proseguire nella striscia di vittorie consecutive e migliorare la condizione atletica che, gioco forza, non può essere al top dopo sole tre giornate.

Fra coloro che sono alla ricerca della forma migliore dopo un periodo di sfortuna dovuto a problemi vari (mal di schiena e malanni influenzali di stagione) c’è Francesco Lobasso. La guardia foggiana della Vis presenta così il match di domani: “Dobbiamo arrivare alle partite che contano e che verosimilmente decideranno il vertice della classifica pensando ad una gara per volta, a cominciare da quella contro la Nuova Jolly. Sarà un test importante per vedere a che punto siamo sia a livello fisico che di amalgama di squadra. Personalmente spero che il periodo buio sia alle spalle e che possa giocare la mia prima vera partita senza problemi fisici. In settimana sono riuscito ad allenarmi con continuità. Sono pronto a dare il mio contributo”.

Palla a due domani, sabato 4 novembre, ore 18, al PalaPentimele.

Arbitrerà la coppia tutta reggina composta da Salvatore Comerci ed Emilio Gerardis.