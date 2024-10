Bari-Reggina: info biglietti settore ospiti. Prevista una invasione

Settore ospiti

La vendita dei biglietti per il settore OSPITI è partita venerdì 5 maggio sia nei punti vendita Ticketone sia online su sscbari.ticketone.it. e terminerà alle ore 19:00 di venerdì 12 maggio.

Di seguito le restrizioni applicate:

• il settore ospiti non può essere acquistato dai residenti nella provincia di Bari;

• non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti.

Intero prezzo unico € 13,50 + € 0,50 (d.p.)