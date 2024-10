Bari, Vivarini: ‘Momento cruciale, dobbiamo accelerare, prendere convinzione  e spiccare il volo”

Il Bari non molla e non ha alcuna intenzione di farlo. Ha nuovamente ridotto lo svantaggio dalla Reggina grazie al facile successo interno contro l’AZ Picerno, nella giornata in cui il turno era decisamente più favorevole alla squadra pugliese. Il campionato è ancora molto lungo e le prossime tre giornate potranno davvero segnarne un momento significativo. Sulla stessa lunghezza d’onda mister Toscano ed il tecnico del Bari Vivarini, che ha rilasciato queste dichiarazioni riprese da tuttobari.com:

“E’ un momento importante del campionato. Stiamo andando in crescendo. E’ una partita che alza il valore della squadra, soprattutto l’aspetto mentale.

Dobbiamo prendere coscienza di quello che sappiamo fare e avere continuità. Noi e i tifosi sono molto critici nell’analizzare le prestazioni. In realtà però col Francavilla abbiamo fatto una partita pulita, con una squadra che ha vinto a Reggio e a Terni. Stesso discorso per il Monopoli che ha stravinto a Teramo. Siamo arrivati al momento cruciale e dobbiamo accelerare, prendere convinzione e spiccare il volo”.

