Basket – Ancora una soddisfazione in casa Viola. Altra convocazione
Il pivot della MetExtra Lorenzo Benvenuti, classe 95, è stato convocato per la seconda volta al Progetto Lunghi della Federazione Italiana Pallacanestro, a Jesi dal 2 al 4 marzo
22 Febbraio 2018 - 10:11 | di Michele Favano
Il pivot della MetExtra Reggio Calabria Lorenzo Benvenuti è stato convocato per il “Progetto Lunghi” organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in programma a Jesi dal 2 al 4 Marzo. Per il lungo classe ‘95 si tratta di una conferma dopo esser già stato convocato nel primo raduno svoltosi nel mese di Febbraio.
Questa la nota della Federazione :
Il Settore Squadre Nazionali Maschili, in occasione del “Progetto Lunghi” a Jesi (Ancona) convoca dal 2 al 4 marzo i seguenti giocatori e il seguente staff:
Barbante Simone (’99, 211, De’ Longhi Treviso)
Benvenuti Lorenzo (’95, 207, Metextra Reggio Calabria)
Beretta Eugenio (’96, 208, Luiss Roma)
Berti Matteo (’98, 213, Segafredo Virtus Bologna)
Bertocchi Edoardo (’96, 212, Giulianova Basket 85)
Candussi Francesco (’94, 211, Dinamica Generale Mantova)
Donda Andrea (’99, 210, Betaland Capo D’orlando)
Guariglia Tommaso (’97, 207, Moncada Agrigento)
Mezzanotte Andrea (’98, 207, Remer Treviglio)
Simioni Alessandro (’98, 203, A. Costa Imola Basket)
Spera Andrea (’96, 206, La Buca Del Gatto Basket Cecina)
Tote’ Leonardo (’97, 209, Tezenis Verona)
Giocatori a Disposizione:
Crespi Riccardo (’97, 207, Solbat Basket Golfo Piombino)
Lovisotto Isacco (’98, 205, Moncada Agrigento)
Morgillo Alessandro (’99, 207, Bramante Basket)
Poser Federico (’99, 203, De’ Longhi Treviso)
Vildera Giovanni (’95, 205, Soundreef Siena)
Lo staff
Direttore Tecnico Generale: Bogdan Tanjevic
Allenatore: Gregor Fucka
Assistenti: Alessandro Guidi, Paolo Conti
Preparatore Fisico: Matteo Panichi
Coordinatore Esecutivo: Massimo Valle
Funzionario Fip: Barbara Zelinotti
Medico: Federico Martello
Fisioterapista: Valerio Serafin
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