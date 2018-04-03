La reggina Giovanna Smorto, atleta classe 1999 che ha mosso i primi passi alla Scuola di Basket Viola (prima tesserata donna del club) firma un autentico record vincendo qualsiasi categoria giovanile femminile d’Italia.

RECORD – L’atleta in terra veneta sin dal Trofeo delle Regioni continua a vincere e far bene, è invece il Primo scudetto under 20F per l’Umana Reyer Venezia che a Desio travolge nella finale Tigers Rosa Basket Forlì 78-32.

Una partita in pratica senza storia, con uno scarto probabilmente troppo severo per Forlì che segna il primo punto dopo 8 minuti mentre Venezia guidata da Sara Madera è già a 17.

Venezia impone il proprio gioco in attacco come in difesa in virtù di una maggiore possanza fisica, soprattutto sotto canestro con Madera (23 punti in 23 minuti) e Laura Meldere (15 punti in 20 minuti), una maggiore precisione al tiro e in definitiva una maggiore freschezza: le generose ragazze di Forlì pagano un contro troppo salato per l’extrasforzo fatto nella vittoria in Semifinale della sera precedente contro Treofan Battipaglia, che era tra le favorite al titolo.

28-2 al primo quarto, 41-9 al secondo,17-57 nel terzo, Venezia procede senza esitazioni, ruota tutte le giocatrici e una volta arrivata a 40 punti avanti gestisce il vantaggio.