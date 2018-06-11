Basket – Baltur Cento nella storia grazie al reggino Benedetto

Reggino doc ed allenatore della Viola per numerosi campionati della storia neroarancio, sia ai tempi di coach Recalcati, come vice, sia nel nuovo corso. Entrambe le esperienze molto intense, forse quella relativa all’ultimo campionato a Reggio Calabria senza lieto fine, gli ha dato la carica necessaria, quella giusta per esaltare i tifosi biancorossi, coronando così un sogno: la prima storica promozione in serie A2 della Baltur Cento.

Attesa da 18 anni, da quella prima finale persa in maniera beffarda a Scafati ed ottenuta soffrendo tanto fino all’ultimo ma avendo la meglio in un’avvincente battaglia su San Severo.

Sotto di 5 all’inizio dell’ultimo quarto, dopo aver guidato in precedenza anche con tredici lunghezze di vantaggio, la formazione di coach Benedetto ha reagito da squadra forte ed esperta e con un parziale di 9-0 ha ribaltato l’esito di questa finale. Il finale, 65-58, ha dato il via alla grande festa ed il prossimo anno sarà derby in serie A2 con la Bondi Ferrara!

Ecco il coach ai microfoni di CityNow quando nel campionato 2014/2015 allenava la Viola Basket Reggio Calabria.