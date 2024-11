Basket, Bic Reggio-Firenze: al Palacalafiore sarà spettacolo

Sabato alle ore 16:00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria si giocherà una partita che promette grande spettacolo. La Farmacia Pellicanò Reggio Bic, reduce da un eccellente inizio di campionato, affronta la rivelazione del torneo, il Firenze, in una sfida che si preannuncia emozionante e combattuta.

Il momento delle due squadre

Entrambe le formazioni hanno finora sorpreso gli addetti ai lavori con prestazioni di alto livello, collezionando vittorie importanti contro avversari di rango.

Reggio, dopo un avvio sprint, è incappata in una sconfitta inaspettata contro il fanalino di coda Treviso, ma è determinata a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Firenze, dal canto suo, vuole confermare il suo eccellente momento di forma e puntare al colpaccio in trasferta.

La posta in gioco

I reggini hanno preparato il match con molta concentrazione in questi giorni. La posta in gioco è alta: le due squadre sono separate da soli due punti in classifica. Per la Reggio Bic, la vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, un traguardo prestigioso che arricchirebbe il palmares del club.

I ragazzi di coach Cugliandro, dopo lo stop contro Treviso, sono pronti a dare battaglia come hanno già fatto contro le big del campionato. Una vittoria contro Firenze darebbe una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Un pomeriggio di basket spettacolare

Sarà una partita da non perdere, con due squadre che giocano un basket veloce e spettacolare. Il PalaCalafiore si prepara a vivere un pomeriggio di grande sport e passione. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Italbasket pre-partita dalle 15.20 circa, e ovviamente sulla nostra pagina Facebook.