Basket: la Reggio Bic chiude la stagione regolare con una vittoria

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic conclude la regular season con una vittoria importante davanti al proprio pubblico, superando una combattiva Padova in un match intenso e spettacolare. I reggini, con una prova solida e corale, hanno saputo amministrare il vantaggio per tutta la gara, resistendo agli assalti degli avversari e conquistando il successo per 64-56.

Una sfida combattuta sin dall’inizio

Il primo quarto si apre con il canestro iniziale di Juninho Clemente per la Farmacia Pellicanò, ma Padova risponde immediatamente portandosi sul 4-2 e costringendo i padroni di casa a chiamare un timeout. Al rientro in campo, la squadra di coach Antonio Cugliandro ritrova l’equilibrio grazie a una difesa solida e chiude il primo parziale avanti di un punto (19-18). Gli ospiti, guidati da un ottimo Gamri, dimostrano di essere venuti a Reggio Calabria con l’intento di conquistare punti fondamentali per la salvezza.

Il secondo quarto vede un nuovo tentativo di allungo da parte dei veneti, ma la Farmacia Pellicanò Reggio Bic risponde con determinazione, portandosi avanti di tre punti e costringendo Padova a chiamare timeout. La squadra reggina mostra un’ottima prova di squadra, nonostante qualche errore ai rimbalzi e ai tiri liberi, e allunga ulteriormente nel finale del parziale chiudendo sul 35-26.

La gestione del vantaggio e il successo finale

Nel terzo quarto, i padroni di casa provano ad aumentare il divario, ma Padova rimane in partita con grande carattere, mantenendo uno svantaggio di circa 8-10 punti. Nonostante una leggera flessione, la squadra reggina riesce a ristabilire il proprio ritmo e con un’ottima prestazione collettiva chiude il parziale sul 48-38. L’ultimo quarto vede la Farmacia Pellicanò Reggio Bic determinata a chiudere la partita, ma Padova non si arrende e lotta fino alla fine. Nonostante il tentativo degli ospiti di riaprire la gara, i padroni di casa gestiscono con maturità il vantaggio e chiudono il match sul 64-56.

Verso la semifinale playoff

Un match avvincente, con entrambe le squadre protagoniste di 40 minuti di grande spettacolo. La Reggio Bic plaude l’impegno di Padova e le augura di poter tornare nella massima serie anche nella prossima stagione. Ora, per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, è tempo di pensare ai playoff scudetto: appuntamento fissato per sabato 5 aprile al Palacalafiore, dove la squadra di coach Cugliandro affronterà Porto Torres nella semifinale.

Tabellino del match

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 4, Likic 4, Carvalho 11, Ivanov,

Blomquist, Clemente 19, D’Anna 6, De Horta, Sripirom 20, Messina.

Coach: Cugliandro.

Padova: Bargo, Foffano 6, Faccioli, Casagrande 10, Raouhari 8, Benedetti 4, Da

Silva 12, Gavarello, Gamri 16, Gallina, Da Rin.

Coach: Da Villa.

Parziali: 19-18, 16-8, 13-12, 16-18.