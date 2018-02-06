Altre sette giornate di girone ad orologio nella C Silver calabrese, poi PlayOff e PlayOut: tutte le partite del 10 e 11 febbraio

Altre sette giornate di Girone Ad Orologio e poi sarà PlayOff per sfidarsi a caccia della possibilità di cavalcare sogni di Serie B o PlayOut per evitare la retrocessione in Serie D.

Il campionato di Calabria, la C Silver ritornerà nel prossimo week-end per mandare in scena la prima delle sette giornate del girone ad “Orologio”. Nella prima giornata scenderanno in campo nelle seguenti partite: Al Sabato, il dieci febbraio sarà ancora “derby” tra Viola e Nuova Jolly al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”. La Virtus Catanzaro ospiterà la capolista Lamezia al Palapulerà sempre al sabato. Domenica, invece, la Barbecue Vis se la vedrà con l’Eraclesofa Italia Villa San Giovanni al PalaBotteghelle mentre la Bim Bum Rende ospiterà il Nuovo Basket Soverato al PalaFerraro di Cosenza. La fase terminerà il 25 marzo prima di spedire le prime quattro formazioni al PlayOff e le restanti quattro al PlayOut.