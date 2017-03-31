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Basket in carrozzina, la ‘One Power’ supera l’Inail Palero

La One Power Reggio Calabria Bic supera l'Inail Palermo nel recupero della quarta giornata e conquista l'undicesima vittoria in altrettante gare

31 Marzo 2017 - 19:29 | di Vincenzo Comi

Foto di gruppo della One Power Reggio Calabria dopo la vittoria contro l'Inail Palermo

Grazie ad un’ottima prova collettiva, la “One Power” Reggio Calabria Bic supera l’Inail Palermo nel recupero della quarta giornata di campionato. Undicesima vittoria in altrettante gare per la squadra del presidente De Felice che si presenta alla sfida con Palermo senza i veterani Pellegrini, Rossetti e Cherubini. Mvp di giornata Dima autore di 14 punti.

Miglior marcatore dei siciliani Ljatifi con 12 punti.

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ONE POWER: Dima 14, Cugliandro G. 6, Farouk 10, D’Anna 9, Comandè 7, Petruzza, Megalizzi, Polimeni , Dell’Osso. All. Cugliandro Antonio
INAIL PALERMO: Gambino A., Di Santo 8, Rotino 6, Gennaro , Lo Bue 9, Fontana , Ljatifi 12, Zerillo , Boncimino. All. Gambino M.

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