Basket in carrozzina, la ‘One Power’ supera l’Inail Palero
La One Power Reggio Calabria Bic supera l'Inail Palermo nel recupero della quarta giornata e conquista l'undicesima vittoria in altrettante gare
31 Marzo 2017 - 19:29 | di Vincenzo Comi
Grazie ad un’ottima prova collettiva, la “One Power” Reggio Calabria Bic supera l’Inail Palermo nel recupero della quarta giornata di campionato. Undicesima vittoria in altrettante gare per la squadra del presidente De Felice che si presenta alla sfida con Palermo senza i veterani Pellegrini, Rossetti e Cherubini. Mvp di giornata Dima autore di 14 punti.
Miglior marcatore dei siciliani Ljatifi con 12 punti.
ONE POWER: Dima 14, Cugliandro G. 6, Farouk 10, D’Anna 9, Comandè 7, Petruzza, Megalizzi, Polimeni , Dell’Osso. All. Cugliandro Antonio
INAIL PALERMO: Gambino A., Di Santo 8, Rotino 6, Gennaro , Lo Bue 9, Fontana , Ljatifi 12, Zerillo , Boncimino. All. Gambino M.
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