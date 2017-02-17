City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Basket in carrozzina, la sfida con Bari al ‘Palalumaka’

La partita con Bari cambia sede: ecco dove si giocherà e a che ora, e il ringraziamento della società alla famiglia che gestisce l'impianto

17 Febbraio 2017 - 18:50 | di Vincenzo Comi

Il PalaLumaka di Reggio Calabria, palazzetto della Lumaka, tra le squadre calabresi a Join the Game

La One Power Reggio Calabria Basket in carrozzina comunica che la gara contro HBari prevista per domani 18 febbraio alle 17.30, sarà disputata presso la struttura del “Palalumaka” e non al “PalaCalafiore” causa altro evento.

La Società One Power presieduta da Stefano De Felice ringrazia la famiglia Laganà amministratrice del Palazzetto per la disponibilità dimostrata.

Leggi anche

Exe startup, Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Basket in CarrozzinaLumaka BasketBariReggio Calabria Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?