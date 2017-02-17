Basket in carrozzina, la sfida con Bari al ‘Palalumaka’
La partita con Bari cambia sede: ecco dove si giocherà e a che ora, e il ringraziamento della società alla famiglia che gestisce l'impianto
17 Febbraio 2017 - 18:50 | di Vincenzo Comi
La One Power Reggio Calabria Basket in carrozzina comunica che la gara contro HBari prevista per domani 18 febbraio alle 17.30, sarà disputata presso la struttura del “Palalumaka” e non al “PalaCalafiore” causa altro evento.
La Società One Power presieduta da Stefano De Felice ringrazia la famiglia Laganà amministratrice del Palazzetto per la disponibilità dimostrata.
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