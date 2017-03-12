Basket in carrozzina, vittoria a tavolino per la ‘One Power’
L'Inail Palermo diserta il PalaCalafiore: quindici minuti di attesa e match d'allenamento, poi la vittoria a tavolino per la One Power
12 Marzo 2017 - 10:46 | di Vincenzo Comi
Non si disputa il recupero della quarta giornata di campionato tra la “One Power” Reggio Calabria Basket in Carrozzina e l’Inail Palermo. La squadra siciliana deserta il “PalaCalafiore” non presentandosi entro i tempi previsti dal regolamento.
Dopo quindici minuti di attesa, il coach Cugliandro divide il gruppo in due squadre per un match di allenamento. In settimana il giudice sportivo decreterà la vittoria per 30-0 assegnando due punti ai reggini.
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