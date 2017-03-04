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Basket in carrozzina, la ‘One Power’ supera Palermo

La One Power Reggio Calabria espugna Palermo 82-33 e centra la nona vittoria in altrettante gare, con 37 punti di Stefano Rossetti

04 Marzo 2017 - 18:24 | di Pasquale Romano

La One Power Reggio Calabria Basket in Carrozzina in campo a Palermo

Al “PalaMangano” la squadra di coach Cugliandro si impone 82- 33, 37 punti per Rossetti
Nona vittoria in altrettante gare per la “One Power” Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Il team di coach Cugliandro sbanca anche Palermo trascinata da Stefano Rossetti autore di ben 37 punti. Un’altra importante prestazione dei reggini in ottica play off. A referto anche Dima, Cugliandro e Polimeni. Lo Bue, miglior marcatore per i siciliani con 11 punti

ONE POWER: Rossetti 37, Faraouk 2, Dima 3, Cherubini 6, Comandè 3, Pellegrini 24, Megalizzi 0, Polimeni 4, Dell’Osso 0, Petruzza 0, D’Anna 4, Cugliandro 2

INAIL PALERMO: Bencimimo 0, Corrente 0, Cincotta 8, Di Sarto 2, Gennaro 4, Ljatifi 4, Lo Bue 11, Rotino 4, Fontana 0, Zerillo 0

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