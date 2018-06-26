Basket – CSI Free, chi andrà in finale?

di Giuseppe Lo Presti – Vanno in archivio le semifinali playoff di andata; la Stingers vince e convince contro la Mediterranea, la Facciamolo prevale sul Basket Pellaro nei minuti finali.

Nel match disputato alle 17, al PalaCSI, il team universitario cede il passo ai gialli pungiglioni.

Coach Marsala schiera De Pietro, Quattrone, Ursolo, Zema e Vero in quintetto; Ciccio Romeo risponde con Attinà, Federico, Geraci, Campolo e Maio.

I due team podisti nella regular season si studiano e si rispettano dando seguito ad un numero non elevato di punti messi a segno, tuttavia parte meglio la Stingers che conclude il primo quarto con un parziale di 9-5. La Mediterranea prova una timida rimonta che si conclude fino al pari (29-29) del terzo quarto, ma i canestri di Maio, Pellicanò e Federico ribaltano l’esito del match di qualche settimana. Stingers che affronteranno il match di ritorno con +11 in termini di punteggio (Punteggi e statistiche: http://justbasket.it/index.php/event/mediterranea-asd-stingers-2/)

Poco più tardi, precisamente alle ore 19, la Facciamolo conquista una sudatissima vittoria ai danni dei giovani Pellaresi; i nero-arancio schierano in quintetto: Messineo, Politi, Gallo, Sorace e Nisticò G; Pellaro risponde con Latella F, Geria, Zumbo M, Latella A e Rosace.

Parte fortissimo la capolista che conclude 14-5 il primo quarto per poi subire un blackout durante il finale di primo tempo che fissa il risultato sul 23 pari.

Terzo quarto tutto sommato equilibrato che premia di 4 lunghezze il team ospite, tuttavia nei minuti finali dell’ultimo quarto la Facciamolo torna ad essere la solita macchina schiacciasassi e fissa il punteggio sul +9 (Punteggi e statistiche: http://justbasket.it/index.php/event/just-do-it-basket-pellaro-2/).

Domenica 1 Luglio andranno in archivio i match di ritorno e scopriremo chi saranno le due compagini che si contenderanno il titolo di campione provinciale CSI.

Foto di Giuseppe Tuscano