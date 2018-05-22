Si è conclusa anche la 16° giornata del campionato Free e a due giornate dal termine della Regular Season la Ludos si trova al quarto posto in classifica riducendo drasticamente le speranze di un piazzamento a podio, Stingers* invece riagguanta la terza piazza.

Don Bosco, Real Geco, Gallinese e Pellaro a 15 punti, Si Può Fare a 12.

Le partite del fine settimana

Cosa ci dice l’anticipo di Sabato? Real Geco si arrende ai ragazzi del Basket Pellaro dopo avere assistito ad una partita molto equilibrata in cui per 3 quarti il team guidato da Vita (13) ha provato ad allungare nel punteggio fino al raggiungimento di 8 lunghezze di vantaggio per poi subire nei 10 minuti finali un’arrembante rimonta dei ragazzi di Pellaro di cui Latella A. (19) e Romanò (16) migliori marcatori. 58-67 al termine dell’incontro.

Nel consueto match di Domenica mattina, Stingers ha la meglio sulla Si Può Fare di sole tre lunghezze. Partita molto equilibrata giocata punto a punto in cui i pungiglioni hanno sofferto la fisicità degli avversari commettendo tanti falli che hanno permesso ai nero-verdi di realizzare parecchi tiri liberi. Stingers si rilancia per la lotta al secondo posto, invece Si Può Fare adesso è ultima in classifica distaccata di una vittoria dal quartetto Pellaro, Gallinese, Real Geco e Don Bosco. 48-51 il risultato finale, Santucci (19) ancora una volta top scorer.

Domenica pomeriggio la Just Do It ha ancora vinto, questa volta ai danni della Don Bosco; nero-arancio in controllo della partita sin dalle prime battute. Ottime le prestazionei di Sorace (19) e Zappellini (14). 52-65 al termine dei quattro quarti.

Il derby di Gallina lo vince la Gallinese!

Sicuramente il match più bello di questa giornata ha visto protagoniste la Ludos e la stessa Gallinese, quest’ultima autore di una prestazione eccezionale in fase offensiva di cui Talè (24) sugli scudi. Sin dal primo quarto i nero-arancio di Arangea hanno dovuto affrontare una partita tutta in salita; il team di Ivan Cuzzilla si proietta verso il quarto posto finale, la Gallinese rientra con forza in zona playoff. Il match termina 65-80.

Il comunicato di dodici tesserati dell’ASD Stingers

*Stingers ha emesso in settimana il comunicato qui di seguito in cui 12 suoi tesserati, dirigenti e giocatori hanno dichiarato univocamente di lasciare il team:

I seguenti Soci Fondatori/Atleti Claudio S. Casile, Roberto Musco, Filippo M. Catalano, Sandro Romano, Giovanni Bagnato, Orazio Trunfio, nonché gli Atleti Giuseppe Foti, Maurizio O. Barbucci, Francesco Morabito, Antonio Passarino, Salvatore Borruto e Angelo Fiorentino, della ASD Stingers, si dissociano completamente dalle decisioni prese da alcuni dirigenti in merito alla squadra che partecipa al Campionato Provinciale di basket CSI Free. Infatti, questo torneo, nato prettamente sotto lo spirito puramente amatoriale, ha assunto connotati poco consoni con i valori che la stessa società sportiva si prefissava ad inizio stagione. Una parte dirigenziale ha disatteso gli accordi e lo spirito di mero divertimento con cui era nata la squadra, sconvolgendo i valori propri dello sport e dell’associazionismo con i quali l’ASD Stingers si configurava nel mondo della pallacanestro. Infatti, quella parte dirigenziale, ha deciso di stravolgere la squadra che partecipava al campionato amatoriale per portare, in blocco, una buona parte degli atleti della promozione (campionato in cui la ASD Stingers ha partecipato con un’altra squadra). Si precisa che, pur avendo la possibilità da regolamento del doppio tesseramento (Promozione-CSI), un comportamento simile non corrisponde ai valori con cui gli scriventi si approcciano allo sport e con cui si sono lanciati con tanto entusiasmo, ad inizio stagione, in questo progetto.