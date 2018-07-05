Mediterranea e Basket Pellaro si giocheranno il titolo del campionato provinciale: il racconto delle semifinali, tra ribaltoni e rimonte

di Giuseppe Lo Presti – E’ il campionato Free più bello degli ultimi tre anni: sorprese, ribaltoni e clamorosi harakiri hanno portato Mediterranea e Basket Pellaro in finale playoff! Inaspettata la sconfitta della Just Do It che, con la peggiore prestazione da qui ad inizio campionato, cede la finalissima ai ragazzi di coach Viglianisi. Stessa sorte occorsa alla Stingers che reduce dal +11 dell’andata, dovrà disputare il match valido per il terzo e quarto posto contro i nero-arancio.

Basket Pellaro-Just Do It: la prima semifinale

Domenica 1 Luglio, ore 17:00, al via il match tra Basket Pellaro e Just Do It;

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Copione analogo per tutti i quattro quarti in cui il team capolista della Regular Season ha subito la fisicità di Viglianisi e Filippo Latella e i contropiedi dei suoi più giovani tesserati; nel secondo tempo però i nero-arancio intravedono qualche spiraglio di luce grazie ai canestri di Gallo, ma una scarsa circolazione di palla e una rivedibile fase difensiva permettono a Rosace e co. di involarsi spesso 1 contro 0; Durante l’arco dei 40 minuti Pellaro è autore di alte percentuali al tiro a dimostrazione dell’esponenziale crescita di questo gruppo che, dall’ultimo posto in classifica di qualche settimana fa, avrà la possibilità di vincere il campionato provicinale CSI (Riepilogo: http://justbasket.it/index.php/event/basket-pellaro-just-do-it-2/).

Stingers-Mediterranea: la seconda semifinale

Ore 19:00, comincia l’incontro tra Stingers e Mediterranea;

Ci racconta la sfida il Prof. Carmelo Maria Musarella: “Dopo la gara d’andata persa di 11 punti, la Mediterranea Basket-ASD Diego Suraci ha trovato la forza per recuperare lo svantaggio e, grazie all’impegno di un gruppo coeso, si è qualificata per la finale playoff.

La squadra ha preso in mano la partita fin dai primi minuti, mostrando sul campo il frutto di un anno di allenamenti.

Risultato mai in discussione, con lo svantaggio degli 11 punti recuperato già alla fine del primo tempo. La vittoria ottenuta dalla Mediterranea è la vittoria di un gruppo affiatato che non avrebbe accettato nessun altro risultato.

Ottime individualità, amalgamate nel corso dell’anno dal lavoro di coach Marsala, che hanno dimostrato tutta la forza di un team basato su una solida difesa e un attacco con più bocche di fuoco.

Ora, a separarci dalla coppa, rimane un’ultima partita, il derby con i ragazzi del Basket Pellaro che hanno ribaltato il pronostico ed inflitto una pesante sconfitta ai primi classificati della regular season” (Riepilogo: http://justbasket.it/index.php/event/asd-stingers-mediterranea-2/).

Grande soddisfazione per i ragazzi tesserati del team dell’università reggina che dovranno affrontare l’ultimissima sfida per concludere al meglio il proprio percorso in questo avvincente campionato.

L’appuntamento con la finale

Prof. Musarella e il movimento basket della Mediterranea-ASD Diego Suraci invitano tutti gli appassionati di questo sport a prendere parte alla sfida di Domenica 8 Luglio: “Vi aspettiamo tutti alle 20:00 al Palacolor di Pellaro per scoprire il vincitore di questa edizione dei playoff CSI che, soprattutto, sarà una festa dello sport, dell’amicizia e dei valori sani!

“.