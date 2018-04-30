Va in archivio la 13ª giornata del campionato CSI Free: in campo Mediterranea, Just Do It, Don Bosco e il match tiratissimo tra Stingers e Gallinese

Va in archivio la 13° giornata del campionato Free e come una settimana fa i pronostici si sono confermati tali.

Nel match di anticipo di Sabato, la Mediterranea ha avuto la meglio sui ragazzi del Basket Pellaro senza mai avere messo a rischio una vittoria conquistata con facilità anche grazie alle prestazioni dei soliti De Pietro (19) e Zema (24). Antonino Latella, invece, con i suoi 15 punti, ha conquistato il quinto posto in classifica marcatori. 38-75 il punteggio finale in favore del team universitario.

Domenica mattina la capolista Just Do It ha ospitato la Ludos di Ivan Cuzzilla. È stata una partita dalle due facce: primi due quarti vinti dal team di Coach Labate e ultimi due da Pirrotta (18) e Co. Grande prestazione di Francesco Gallo che ha realizzato 24 punti. 55-51 al termine del match; da segnalare una mai doma Ludos che ha provato a fare lo sgambetto alla prima della classe.

Alle 17:30 al PalaCSI si sono affrontate Don Bosco e Si Può Fare. Partita subito in discesa per il team di casa spinto dai canestri del leader della classifica marcatori Perna (28) e Zappellini (23). Timida reazione del roster campione in carica al quarto quarto che però non ha cambiato le sorti del match. Ha vinto 80-64 la Don Bosco, nonostante le buone prove di Cristarella (26) e Gerardis (25) per la Si Può Fare.

Che match tra Stingers e Gallinese! La squadra attualmente più in forma del campionato ha rischiato di compromettere la serie di vittorie consecutive, adesso 8 (eguagliato il record della Just Do It), a causa di una prova strepitosa dei ragazzi di coach Latella. I pungiglioni di coach Casile sono stati avanti nel punteggio per tutto il match, ma la maggiore freschezza del team di Gallina ha messo in seria difficoltà la solida difesa giallo-nera. 56-54 il risultato finale. Ottimo esordio per Borruto (14) in questo campionato.