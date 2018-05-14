di Giuseppe Lo Presti – Cosa ci ha detto la 15° giornata? La Just Do It continua il suo inarrestabile cammino e va a +12 da una Mediterranea sconfitta malamente dal fanalino di coda Gallinese, invece la Ludos rientra in lotta per il secondo posto vincendo contro la contendente Stingers; adesso la classifica vede: Mediterranea 30, Ludos 28, Stingers 26 (una partita in meno).

Nel match di anticipo del sabato, la Si Può Fare ha affrontato il giovane Basket Pellaro, partita piacevole e giocata discretamente da entrambi i roster, ma a farla da padrone è stata l’esperienza dei nero-verdi che, accumulato un buon vantaggio, non ha mai permesso ai ragazzi di coach Viglianisi di tentare la rimonta. Come di consueto, Santucci (22) top scorer. 55-69 il risultato al termine dell’incontro in favore della Si Può Fare.

La Just Do It batte il Real Geco

La Just Do It continua la sua serie di vittorie consecutive e, nel match di Domenica mattina, i nero-arancio hanno sconfitto anche un Real Geco autore di una buona prova.

Primo tempo giocato con distrazione dalla capolista che ha permesso a Mafrici (16) e co. di portarsi avanti nel punteggio e di sperare nel colpaccio. Tuttavia i ragazzi di coach Labate (15) hanno piegato la resistenza degli avversari a suon di canestri realizzati durante gli ultimi due quarti allungando di 24 punti nel punteggio per un totale di 66-42.

Clamoroso flop della Mediterranea nel match delle 15:30 contro la Gallinese, i ragazzi di coach Marsala sono stati responsabili di una prestazione inusuale e sottotono.

Straripante Talè (25) che insieme ai suoi compagni ha spento gli entusiasmi delle ultime vittorie del team universitario. 66-44 al termine dell’incontro.

Ludos-Stingers, il big match del Palacolor

La Ludos, nel big match contro Stingers, si rilancia nella lotta al secondo posto grazie ad una grande prestazione dei suoi effettivi.

Il primo tempo ha visto i gialli pungiglioni farla da padrone conservando un vantaggio medio di circa 5/6 lunghezze, cosa che però non è accaduta nella seconda parte d’incontro causa una non eccellente circolazione di palla e basse percentuali al tiro. Ludos che con soli 7 giocatori a referto (di cui 6 entrati in campo) ha vinto contro la corazzata Stingers sopratutto grazie al trio Pirrotta (13), Cavallaro (15) e capitan Saraceno (19). Palacolor espugnato, 55-59 il risultato.

Foto di Filippo Latella