Che bella 18° giornata! La Si Può Fare perde ma festeggia, Real Geco e Basket Pellaro da urlo! Stingers batte Don Bosco a tavolino.

I risultati dell’ultimo turno

L’ultimo turno di campionato si apre con le sfide in contemporanea tra Just Do It e Basket Pellaro, Mediterranea e Si Può Fare.

Nel primo dei due match, la capolista cade al cospetto della velocità dei giovani di coach Viglianisi nonostante il vantaggio conservato dai nero-arancio per oltre 3/4 di sfida.

Sul finale però, Boyd (14) e compagni hanno accusato un importante calo fisico (soli 6 effettivi a referto). Solita buona prestazione di Antonino Latella (17) per Pellaro e Messineo (17) per la Just Do It. 56-61 il punteggio finale.

La Mediterranea replica la vittoria dell’andata soprattutto grazie alla prova di un superlativo Zema (23). Match un pò nervoso che, dopo un primo tempo equilibrato, ha visto dilagare il team di Prof. Musarella. 72-39 a referto. La Si Può Fare perde, ma festeggia un piazzamento playoff, i nero-verdi affronteranno i gemelli della Just Do It.

Punteggio bugiardo (50-40) per una partita dalle mille emozioni quale Real Geco-Gallinese.

Domenica sera abbiamo assistito a sprazzi di basket di ottimo livello sia per le azioni corali del team di casa, sia per le individualità della Gallinese di cui Marino (16) con le sue folate offensive e Minniti (7) in tanti recuperi difensivi.

Partita punto a punto per gran parte del match che ha visto spezzare il proprio equilibrio grazie al collettivo del Real Geco di cui Sartiano (17) miglior marcatore.

Non giocata la sfida tra Stingers e Don Bosco.

Gli accoppiamenti dei playoff

Ai Playoff andranno in atto le seguenti sfide: